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Fatma Betül Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreçte eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın adliyeye gelişi gündem oldu. Eşi İlyas Kaya ile birlikte şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye gelen Kaya'nın basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakması dikkat çekti. Adliye girişinde taktığı gözlük ise sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlüklerinin markası ne, fiyatı ne kadar? Detaylar...

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN GÖZLÜKLERİ NE KADAR?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın taktığı gözlüğün piyasa değerinin yaklaşık 500 dolar olduğu belirtildi. Gözlüğün marka ve modeline ilişkin kesin bilgi paylaşılmadığı için fiyatına dair verilen bu tutar, aktarılan yaklaşık değeri ifade ediyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN GÖZLÜKLERİNİN MARKASI NE?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın adliyeye gelirken taktığı gözlük, yaklaşık 500 dolarlık piyasa değeriyle dikkat çekti. Ancak gözlüğün hangi markaya ait olduğuna ilişkin paylaşılan bilgilerde marka adı belirtilmedi. Bu nedenle gözlüğün markasına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA ADLİYEYEDE!

Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreç kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Adliye girişinde basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan Kaya ve eşi, "163 milyonu nereden temin ettiniz?" sorusuna yanıt vermedi. Çift, açıklama yapmadan savcılık katına yöneldi.Kaya’nın gözlüklerinin markası ne, fiyatı ne kadar?