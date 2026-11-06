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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın siyasi geçmişi yeniden gündeme geldi. İki dönem AK Parti İstanbul milletvekilliği yapan ve 2016-2018 yılları arasında bakanlık görevini üstlenen Kaya'nın mevcut siyasi görevi merak konusu oldu. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya milletvekili mi, bakan mı, ne bakanı? Fatma Betül Sayan Kaya şu an milletvekili mi? Detaylar...

FATMA BETÜL SAYAN KAYA MİLLETVEKİLİ Mİ, BAKAN MI?

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın siyasi kariyeri yeniden gündeme geldi. 2016-2018 yılları arasında bakanlık görevini üstlenen ve iki dönem AK Parti İstanbul milletvekili olarak TBMM'de bulunan Kaya'nın şu anda milletvekili olup olmadığı merak ediliyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA ŞU AN MİLLETVEKİLİ Mİ?

Fatma Betül Sayan Kaya, şu an milletvekili değildir. 2015 ve 2018 genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili seçilen Kaya, 26. ve 27. dönemlerde TBMM'de görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde milletvekili seçilmedi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA NE BAKANIYDI?

Fatma Betül Sayan Kaya, 2016-2018 yılları arasında 65. Hükümet'te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı. Bu nedenle kendisi eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak anılıyor.

Tutuklama bilgisi: Kaya, fon soruşturması kapsamında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklandı. Bu ifadeler soruşturma kapsamındaki suçlamalardır; kesinleşmiş mahkûmiyet anlamına gelmez.