Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek sağlık durumu ne SON DAKİKA!

Magazin dünyasının sevilen ismi Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? 92 gündür yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcıdan sevindirici bir haber geldi. Sanatçının avukatı Berrin Ayata tarafından bugün (15 Ocak 2026) yapılan son açıklamada, tedavi sürecinin "kısmi olarak olumlu" yönde ilerlediği belirtildi. 20 dakika boyunca kalbi duran ve büyük bir mucizeyle hayata döndürülen Ürek'in hayranları, arama motorlarında "Fatih Ürek yaşıyor mu?" sorusuna yanıt ararken, menajeri Mert Siliv de durumun stabil olduğunu vurgulayarak duaların eksik edilmemesini istedi. Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek sağlık durumu ne?

FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NE?

Sosyal medyada yayılan asılsız iddiaların aksine, 59 yaşındaki ünlü şarkıcının tedavisine hastanede titizlikle devam ediliyor. Kalp krizi geçirdiği sırada yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran ancak sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla hayata döndürülen Fatih Ürek, o günden bu yana yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutuluyor. Hayranlarının her gün merakla beklediği "Fatih Ürek yaşıyor mu?" sorusuna yanıt, sanatçının hukuk temsilcisinden geldi.

AVUKATINDAN RESMİ AÇIKLAMA: TEDAVİ SÜRECİ OLUMLU SEYREDİYOR

Fatih Ürek'in avukatı, yaptığı son dakika açıklamasında sanatçının sağlık verilerinin iyileşme eğiliminde olduğunu belirtti. Yapılan resmi duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde geçirdiği talihsiz kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmıştır. Doktorları tarafından gerekli tüm tıbbi prosedürler en üst seviyede ve eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Güncel veriler ışığında, tedavi sürecinin kısmi olarak olumlu yönde seyrettiğini kamuoyuyla paylaşmak isteriz."

DOKTORLARDAN KRİTİK MÜDAHALE VE YOĞUN BAKIM SÜRECİ

Hastaneden alınan bilgilere göre, Ürek'in genel durumu stabil seyretmekle birlikte kritik eşiğin aşılması için yoğun bir mesai harcanıyor. Kalbinin yeniden çalıştırılmasının ardından vücut fonksiyonlarının korunması amacıyla uygulanan tedavilerin olumlu yanıt vermesi, ailesi ve dostları için büyük bir moral kaynağı oldu. Sanatçının menajeri ve yakın çevresi, asılsız haberlere itibar edilmemesi ve sadece resmi açıklamalara güvenilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.