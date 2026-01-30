Fatih Ürek öldü mü? SON DAKİKA! Fatih Ürek hasta mıydı, neden öldü?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. O tarihten bu yana yoğun bakımda sürdürülen tedavi süreci kamuoyunun gündeminde yer aldı.

FATİH ÜREK ÖLDÜ MÜ?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yaklaşık üç buçuk aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evinde kahvaltı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan Ürek, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Fatih Ürek'ten acı haber geldi. 59 yaşında hayatını kaybeden sanatçının vefatı, ailesi, yakın çevresi ve sanat dünyasında derin üzüntüye neden oldu.

FATİH ÜREK NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Fatih Ürek, 15 Ekim tarihinde evinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Olay anında kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu, yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Ürek, uzun süre hastanede tedavi gördü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen ünlü şarkıcı yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları ve dostları hastaneye geldi.