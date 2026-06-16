A Milli Futbol Takımı gündeminde yer alan ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran “İbrahim Hacıosmanoğlu – Fatih Terim” açıklamaları, son günlerde Türk futbolunun en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle karşılaşma sonrası yapılan değerlendirmeler, teknik yorumların ötesine geçerek tartışmalı bir söylem krizine dönüştü. Peki, Fatih Terim ne dedi? İbrahim Hacıosmanoğlu Fatih Terim olayı nedir? Detaylar...

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU FATİH TERİM OLAYI NEDİR?

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları, A Milli Futbol Takımı’nın bir karşılaşmasının ardından yapılan değerlendirmeler sırasında ortaya çıktı. Hacıosmanoğlu, takımın performansını savunurken aynı zamanda eleştirilere karşı sert bir duruş sergiledi.

Açıklamalarında özellikle genç oyunculara destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, eleştirel yorumlara tepki gösterdi ve takımın moralini koruma mesajı verdi. En çok dikkat çeken bölüm ise şu sözler oldu:

"100 MAÇ YAPSANIZ BÖYLE BİR SONUÇLA KARŞILAŞMAZSINIZ"

Takımla konuştuğunu ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Biz konuştuk, detayları anlatmaya gerek yok ama esprili bir şekilde, Temel dedim darağacında asılıyor, 'Son arzun nedir?' soruyorlar. 'Bu da bana ders olsun' dedi. Arkadaşların hepsi olayın bilincinde. 100 maç yapsanız böyle bir sonuçla karşılaşmazsınız. 30 şut atacaksınız, 50 sefer ceza sahasının içine gireceksiniz, iki topunuz direkten dönecek. 1,5 atakları var, 2 gol yiyeceksiniz, böyle bir şey yok ama oluyor, hayatın içinde var. Bu çocuklar bunun üstesinden gelecek güçtedir. Bunlar genç çocuklar. Bunlara destek olmamız lazım. Sadece bugün lazım değil ki. Yarın Avrupa Şampiyonası elemelerine giderken başka takımla mı gideceksiniz? Bunlarla gideceksiniz. Sürece bir katkısı yok. Bir şey kaybettiğimiz yok, 1 maç oynadık, kaybettik. 9 sefer bu turnuvalara katılmışsınız, 8'inde mağlubiyetle başlandı. Akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok. Milletimiz gerçeği görüyor. Onların duaları da destekleri de bize yeter."

Hacıosmanoğlu’nun bu sözleri, hem takım savunması hem de medya eleştirisi olarak yorumlandı. Özellikle “akbabalık, sırtlanlık” ifadeleri kamuoyunda tartışma yarattı.

"FATURA ÖDEMESİ GEREKEN KİM VARSA YERİ GELDİĞİNDE ÖDER"

Takıma destek olunması gerektiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fatura ödemesi gereken kim varsa yeri geldiğinde öder, bu ben de dahil. Şu süreci atlatalım, önümüzde iki maçımız var. İki maçı alırsak gruptan çıkma ihtimalimiz hala devam ediyor. İspanya, Yeşil Burun Adaları'yla berabere kalıyor. Enteresan sonuçlar var. Şimdi İspanya'da yerden yere mi vururlar? İtalya 3 dönemdir Dünya Kupası'na gidemiyor. Öyle bir şey yapıyorlar mı? Daha bir maç oynadık, ne kadar arzuluymuşlar demek ki ya, bu takım başarısız olsa da biz bir hamle yapsak diye. Bu çocuklara çok iyi motivasyon kaynağı oldu. Sağlam adımlarla bu çocuklar gerekli cevabı sahada verecek, buna inancımız tam. Bir de şu açıdan da bakalım, tokadı burada ilk maçta yemek iyi. Burada telafisi var ama gruptan çıktıktan sonra elemede tokat yersen onun telafisi yok. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

FATİH TERİM NE DEDİ?

Fatih Terim, kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Halkımızdan ricam; hesap her zaman sorulur ama turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu olalım. Öldürmeyin yani" demişti.