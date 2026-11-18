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Gazeteci Fatih Ergin, 18 Kasım 2026'da Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Ergin, cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle tutuklanmıştı. Duruşmada savcı da tutuklulukta geçen süreyi gerekçe göstererek Ergin'in tahliyesini talep etti. Mahkeme, ara kararla tahliyeye hükmetti ve davayı 6 Ocak'a erteledi. İşte gazeteci Fatih Ergin'in tutuklanma süreci ve tahliye kararına ilişkin tüm detaylar.

FATİH ERGİN KİMDİR?

Fatih Ergin, gazeteci. Ergin, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanarak gündeme geldi.

FATİH ERGİN TAHLİYE OLDU MU?

Evet, Fatih Ergin tahliye edildi. Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2026'daki ilk duruşmada verdiği ara kararla gazetecinin tahliyesine hükmetti.

FATİH ERGİN NEDEN TUTUKLANDI?

Fatih Ergin, cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı. Ergin'in paylaşımında "Doktor" yerine "Adli Tıp çalışanı" ifadesini kullandığı belirtildi. Bu paylaşım üzerine Ergin hakkında dava açıldı.

FATİH ERGİN KAÇ GÜN TUTUKLU KALDI?

Fatih Ergin, tahliye edilene kadar 52 gün tutuklu kaldı.

SAVCI NE TALEP ETTİ?

Duruşmada savcı, Fatih Ergin'in tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesini talep etti. Mahkeme de bu doğrultuda tahliye kararı verdi.

FATİH ERGİN DAVASI NE ZAMAN?

Mahkeme, Fatih Ergin'in yargılandığı davanın bir sonraki duruşmasını 6 Ocak'a erteledi. Davadaki iddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil.