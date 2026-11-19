Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Fatih Erdoğan'ın hayatı, aile yaşamı ve iş dünyasındaki görevleri merak konusu oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında akrabalık bağı bulunup bulunmadığı araştırılırken, Fatih Erdoğan'ın eşi ve serveti de gündeme geliyor. Peki, Fatih Erdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akraba mı, eşi kim? İşte paylaşılan bilgiler doğrultusunda merak edilenler.

FATİH ERDOĞAN KİMDİR?

Fatih Erdoğan, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan iş insanıdır. 1977 yılında Rize'de dünyaya gelen Erdoğan, üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. 1999 yılında mezun olan Erdoğan, iş hayatında Pasifik Holding bünyesindeki şirketlerde yöneticilik görevleri üstlendi.

Pasifik Holding'in resmi yönetim kurulu bilgilerinde yer alan bilgilere göre Fatih Erdoğan, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. ve Pasifik GYO dahil olmak üzere grubun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütüyor.

FATİH ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE AKRABA MI?

Fatih Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır. Soyisim benzerliği nedeniyle iki isim arasında yakınlık olup olmadığı merak edilse de paylaşılan bilgilerde böyle bir aile bağına ilişkin bilgi yer almıyor.

FATİH ERDOĞAN'IN EŞİ KİM?

Fatih Erdoğan'ın eşi, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'dır. Fatih Erdoğan ve Asuman Erdoğan çiftinin 5 çocuğu bulunmaktadır.

FATİH ERDOĞAN'IN SERVETİ NE KADAR?

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan'ın kişisel servetine ilişkin doğrulanmış, kamuya açık bir rakam bulunmuyor. Bu nedenle Erdoğan'ın toplam mal varlığı veya servetinin ne kadar olduğuna ilişkin kesin bir tutar vermek mümkün değil.

Fatih Erdoğan'ın servetiyle ilgili değerlendirme yapılırken kişisel mal varlığı ile yöneticisi olduğu şirketlerin kurumsal büyüklüğünün birbirinden farklı olduğu göz önünde bulundurulmalı. Şirketlerin faaliyetleri veya ekonomik büyüklükleri, doğrudan yöneticilerinin kişisel servetini göstermiyor.