Fatih Altaylı neden tutuklandı, neden hapiste? Fatih Altaylı ne dedi?

Fatih Altaylı neden tutuklandı, neden hapiste? Fatih Altaylı ne dedi?
Güncelleme:
Fatih Altaylı'nın 2. duruşması bugün görülecek. Ünlü gazeteci, sosyal medya yayınında yer alan ifadeleri nedeniyle suçlamasıyla tutuklanmıştı. Peki, Fatih Altaylı neden tutuklandı, neden hapiste? Fatih Altaylı ne dedi? Detaylar haberimizde!

2025 yılında ünlü gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya ve YouTube yayınında yer alan ifadeleri nedeniyle tutuklandı. Peki, Fatih Altaylı neden tutuklandı, neden hapiste? Fatih Altaylı ne dedi? Detaylar...

FATİH ALTAYLI NEDEN TUTUKLANDI, NEDEN HAPİSTE?

2025 yılı Haziran ayında, ünlü gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya ve özellikle YouTube kanalında gerçekleştirdiği bir yayın nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na tehdit" suçlamasıyla resmen soruşturma geçirdi. İddianamede, Altaylı'nın yayında kullandığı ifadelerin yasada "tehdit" ya da "fiili saldırı" olarak tanımlanan suç kapsamına girdiği öne sürüldü.

21 Haziran 2025 akşamı gözaltına alınan Altaylı, sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, kaçma veya saklanma riski gibi gerekçelerle tutuklanmasına karar verdi. Takip eden günlerde Altaylı cezaevine gönderildi. İlk duruşması 2025 Ekim ayında görülen Altaylı hakkında mahkeme, tutukluluk hâlinin "ölçülü" olduğu gerekçesiyle tutukluluğun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 26 Kasım 2025'e ertelendi.

Fatih Altaylı neden tutuklandı, neden hapiste? Fatih Altaylı ne dedi?

FATİH ALTAYLI NE DEDİ?

Altaylı, savcılık ifadesinde, söz konusu YouTube yayınında Cumhurbaşkanı'nı tehdit etme veya hakaret etme kastı taşımadığını belirtti. Yayınının tarihsel analiz ve yorum içerdiğini, siyasi yorum değil, tarihsel bağlamda bir değerlendirme olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Altaylı sözlerinin çarpıtıldığını ve videodan çıkarılan kısa bir bölümün tüm bağlamı yansıtmadığını belirterek, "Benim söylediklerim tehdit değil, tarihsel bilgi" diyerek suçlamayı reddetti. Savunma makamı, söz konusu ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, tutuklamanın orantısız ve hukuk dışı olduğunu savundu.

