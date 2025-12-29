Haberler

Fatih Altaylı çıktı mı, Fatih Altaylı tahliye oldu mu, serbest mi?

Fatih Altaylı çıktı mı, Fatih Altaylı tahliye oldu mu, serbest mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YouTube'daki yayınında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek 22 Haziran'da cezaevine gönderilen gazeteci Fatih Altaylı hakkında yargı süreci tamamlandı. Mahkeme, Altaylı için 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından kamuoyunda "Fatih Altaylı serbest bırakıldı mı, cezaevinden çıktı mı?" soruları gündeme geldi.

Sosyal medya ve YouTube paylaşımları nedeniyle tutuklanan Fatih Altaylı ile ilgili mahkemeden nihai karar çıktı. 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Altaylı'nın tahliye edilip edilmediği merak edilirken, "Fatih Altaylı şu anda özgür mü, cezaevinden çıktı mı?" sorusu yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

FATİH ALTAYLI TAHLİYE EDİLDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, "cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 22 Haziran tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hakkında açılan davada mahkeme, Altaylı'yı 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm etmiş ve tutukluluk halinin sürmesine hükmetmişti.

ÜST MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Altaylı'nın savunma ekibi tarafından yapılan itirazlar ilk aşamada kabul görmezken, dosya Bölge Adliye Mahkemesi'nin incelemesine sunuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme, bugün itibarıyla Fatih Altaylı'nın tahliye edilmesine karar verdi.

KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Tahliye kararı, hem medya dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı buldu. Gelişme sonrası Fatih Altaylı'nın hukuki sürecinin nasıl ilerleyeceği ve davaya ilişkin yeni adımlar merak konusu oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap