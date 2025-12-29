Fatih Altaylı çıktı mı, Fatih Altaylı tahliye oldu mu, serbest mi?

Sosyal medya ve YouTube paylaşımları nedeniyle tutuklanan Fatih Altaylı ile ilgili mahkemeden nihai karar çıktı. 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Altaylı'nın tahliye edilip edilmediği merak edilirken, "Fatih Altaylı şu anda özgür mü, cezaevinden çıktı mı?" sorusu yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

FATİH ALTAYLI TAHLİYE EDİLDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, "cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 22 Haziran tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hakkında açılan davada mahkeme, Altaylı'yı 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm etmiş ve tutukluluk halinin sürmesine hükmetmişti.

ÜST MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Altaylı'nın savunma ekibi tarafından yapılan itirazlar ilk aşamada kabul görmezken, dosya Bölge Adliye Mahkemesi'nin incelemesine sunuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme, bugün itibarıyla Fatih Altaylı'nın tahliye edilmesine karar verdi.

KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Tahliye kararı, hem medya dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı buldu. Gelişme sonrası Fatih Altaylı'nın hukuki sürecinin nasıl ilerleyeceği ve davaya ilişkin yeni adımlar merak konusu oldu.