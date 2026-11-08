Fabio Melo kimdir, hangi ülkeden? Çorum FK-Fenerbahçe maçının VAR hakemi

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Fenerbahçe'nin Çorum'da 5-0 kazandığı maçta sahada Türk hakemler vardı, VAR odasında ise bir Portekizli. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım 2026'da oynanan Arca Çorum FK- Fenerbahçe karşılaşmasının VAR hakemi Fabio Melo'ydu.

Çorum Şehir Stadyumu'ndaki maçta Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci ikişer, Oğuz Aydın bir gol attı.

FABIO MELO HANGİ MAÇTA VAR'DA GÖREV ALDI?

Fabio Melo, 8 Kasım 2026'da saat 16.00'da başlayan Arca Çorum FK- Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak görev yaptı. AVAR koltuğunda Mehmet Emin Tuğral oturdu.

Maçın orta hakemi İstanbul bölgesinden Abdullah Buğra Taşkınsoy'du. Taşkınsoy'un yardımcıları Bersan Duran ve Mustafa Savranlar, dördüncü hakem ise Alper Akarsu'ydu. Taşkınsoy bu maçla ilk kez bir Fenerbahçe maçında orta hakemlik yaptı.

FABIO MELO KİMDİR?

Fabio Melo, Portekiz Futbol Federasyonu'na bağlı bir futbol hakemi. Porto Futbol Birliği (AF Porto) kadrosunda yer alıyor ve Portekiz liglerinde hem orta hakem hem de VAR hakemi olarak maç yönetiyor.

FABIO MELO HANGİ ÜLKEDEN?

Fabio Melo Portekizli. Ülkenin kuzeyindeki Porto bölgesinin futbol birliğine kayıtlı. Süper Lig'deki yabancı VAR uygulamasında en çok görev alan hakemler de onun ülkesinden geldi: Haziran 2025'te açıklanan istatistikte VAR odasına en sık Portekizli hakemlerin girdiği görülmüştü.

FABIO MELO SÜPER LİG'DE DAHA ÖNCE GÖREV ALDI MI?

Fabio Melo, Süper Lig'e Çorum maçından önce de geldi. Ligde yabancı VAR hakemleri ilk kez 2023-24 sezonunun 32. haftasında, Nisan 2024'te görevlendirildi. Melo o hafta Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR'ına atandı.

Haziran 2025'te yayımlanan yabancı VAR listesine göre Melo, o güne kadar Süper Lig'de dört maçta VAR hakemliği yapmıştı.

FABIO MELO PORTEKİZ'DE HANGİ KATEGORİDE?

Fabio Melo bu sezon Portekiz'in en üst saha hakemleri sınıfında. Portekiz Futbol Federasyonu'nun 3 Temmuz 2026'da açıkladığı 2026-27 listesinde, 2025-26'da C2 kategorisini ilk iki sırada bitiren Melo yeniden ana sınıfa yükseldi.

Melo, 2024-25 sezonu öncesinde Portekiz 1. Ligi'nin hakem listesinden çıkarılmış, ikinci lige (Segunda Liga) gönderilmişti. İki sezon sonra ana kadroya döndü.