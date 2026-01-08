PSG'nin rotasyonunda bu sezon sınırlı süre alan yıldız futbolcu Fabian Ruiz, Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirmek istediği transfer döneminde transfer gündemine oturdu. Fabian Ruiz Galatasaray'a mı geliyor?

FABİAN RUİZ GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray'ın orta saha transfer çalışmalarında önemli bir hamle olarak gündeme gelen Fabian Ruiz, Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu olarak sarı-kırmızılı kulübün radarında yer aldığı ileri sürüldü. Ancak konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

FABİAN RUİZ KİMDİR?

Fabian Ruiz Peña, 3 Nisan 1996 tarihinde İspanya'nın Los Palacios y Villafranca kentinde doğdu. 1.89 boyundaki Fabian Ruiz, merkez orta saha mevkiinde görev yapıyor ve sol ayağını etkili kullanmasıyla tanınıyor.

Kariyeri

• Altyapı: Real Betis

• Real Betis (2014–2018): A takıma yükselerek La Liga'da dikkat çekti

• Napoli (2018–2022): Serie A'da yıldızını parlatan Fabian Ruiz, Napoli formasıyla Avrupa'nın elit orta sahaları arasına girdi

• Paris Saint-Germain (2022– ): 2022 yazında PSG'ye transfer oldu ve Ligue 1'de forma giymeye başladı

Oyun Stili ve Özellikleri

Fabian Ruiz;

• Oyun kurma becerisi

• Uzaktan şut tehdidi

• Pas yüzdesi ve oyun görüşü

• Fizik gücü ve saha içi dengesi

özellikleriyle modern "box-to-box" orta saha profiline sahip bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

Milli Takım Kariyeri

İspanya Milli Takımı formasını da giyen Fabian Ruiz,

• 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan kadronun önemli parçalarından biri oldu

• EURO ve Dünya Kupası kadrolarında yer aldı

Güncel Durumu

Fabian Ruiz'in PSG ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Son dönemde adı Galatasaray ile anılsa da, şu ana kadar transferle ilgili resmî bir açıklama yapılmadı.