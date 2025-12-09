F harfi taşıyan cüceler olayı ne, reklam mı?

Kadıköy'de düzenlenen bir etkinlik sırasında cüce bireylerden oluşan bir grup, ellerinde büyük bir "F" harfiyle cadde boyunca yürüdü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ilçe sakinlerinin ilgisini üzerine çekti.

F HARFİ TAŞIYAN CÜCELER

Kadıköy'ün yoğun noktasında ortaya çıkan grup, etkinlik kapsamında bir araya gelerek dikkat çeken bir yürüyüş gerçekleştirdi. Cüce bireylerin taşıdığı büyük "F" harfi, çevrede bulunan vatandaşların merakını artırdı. Yürüyüş boyunca grubun tek sıra halinde ilerlediği ve etraftaki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği anların kısa süre içinde internette dolaşıma girdiği görüldü.

Gruptakilerin üzerinde aynı tasarıma sahip tişörtlerin bulunması, yürüyüşün bir tanıtım ya da farkındalık amacıyla düzenlenmiş olabileceğine yönelik değerlendirmelere yol açtı. Ancak etkinliğin içeriğine ya da amacına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları, görüntülerin geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.

Sosyal medya platformlarında binlerce kez paylaşılan videoların altına birçok kullanıcı yorum bıraktı. " İstanbul'da her gün farklı bir sürpriz" ve "Neyin tanıtımı acaba?" gibi ifadeler dikkat çekerken, etkinliğin neye yönelik olduğu konusunda net bir bilgi ortaya çıkmadı. Görüntüleri izleyenlerin merakı artarken, etkinliğin ayrıntılarının paylaşılması bekleniyor.