Eyyup Yıldız kimdir? MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Türk siyasetinde organizasyon ve tanıtım süreçlerinin perde arkasındaki isimlerden biri olan Eyyup Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bünyesinde üstlendiği kritik görevlerle dikkat çeken bir siyasetçi ve iş insanıdır. Siyasi kariyerini ticari tecrübeyle birleştiren Yıldız, özellikle büyük ölçekli organizasyonların planlanması ve yönetilmesi konusundaki yetkinliğiyle öne çıkar. Peki, Eyyup Yıldız kimdir? MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MHP GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANI EYYUP YILDIZ KİMDİR?

2019 yılından itibaren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı olarak görev yapan Yıldız, partinin tanıtım ve organizasyon stratejilerinin merkezinde yer almaktadır. Bu rolü kapsamında parti kurultayları, mitingler ve kamuoyuna yönelik geniş çaplı etkinliklerin koordinasyonunu üstlenmektedir.

Siyasetteki etkin rolünün yanı sıra iş dünyasında da önemli bir konumda bulunan Yıldız, Ankara’nın prestijli merkezlerinden biri olan ATO Congresium’un işletmecisi ve yönetim kurulu başkanıdır. Bu yönüyle hem ticari hem de kültürel organizasyonlarda aktif bir figür olarak öne çıkmaktadır.

EYYUP YILDIZ KAÇ YAŞINDA?

Eyyup Yıldız, 1976 yılında Ankara’da doğmuştur. Bu bilgiye göre Yıldız, 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

EYYUP YILDIZ NERELİ?

Her ne kadar Ankara doğumlu olsa da Eyyup Yıldız’ın kökeni Erzurum’a dayanmaktadır. Erzurumlu bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen Yıldız, kültürel bağlarını koruyarak yetişmiş ve bu kimliği yaşamının farklı alanlarında sürdürmüştür.

EYYUP YILDIZ NE İŞ YAPIYOR?

Eyyup Yıldız, eğitim hayatının ardından genç yaşlarda ticarete atılmış ve kısa sürede organizasyon sektöründe kendine güçlü bir yer edinmiştir. Bu alandaki en önemli girişimlerinden biri, kurucusu olduğu Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Ltd. Şti’dir. Şirket bünyesinde genel koordinatör olarak görev yapan Yıldız, birçok büyük ölçekli etkinliğin planlama ve uygulama süreçlerinde aktif rol almıştır.

Bunun yanı sıra ATO Congresium gibi uluslararası standartlara sahip bir kongre merkezinin yönetiminde bulunması, onun organizasyon alanındaki uzmanlığını pekiştiren önemli bir göstergedir.