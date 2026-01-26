Haberler

Eyüpspor - Beşiktaş maç kadrosu! İlk 11'ler açıklandı mı?

Eyüpspor - Beşiktaş maç kadrosu! İlk 11'ler açıklandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpspor - Beşiktaş maç kadrosu! Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında bu akşam Eyüpspor'a konuk olacak. İşte Eyüpspor - Beşiktaş maç kadrosu ve detaylar...

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Detaylar...

EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU İLK 11

Eyüpspor - Beşiktaş maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:

Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Arda, Metehan, Taşkın, Baran, Pintor, Legowski, Umut.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Jota, Toure.

Eyüpspor - Beşiktaş maç kadrosu! İlk 11'ler açıklandı mı?

EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı

Bayrak skandalının merkezindeki şehrimizde dikkat çeken karar
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı

Gazze'de bir devrin sonu, artık işleri kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal 'Rabbim böyle dert vermesin' dedirtti

Villasını satışa çıkaran Tuba "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı

Dünyaca ünlü oyuncu, Türk şarkıcıya hayran kaldı
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal 'Rabbim böyle dert vermesin' dedirtti

Villasını satışa çıkaran Tuba "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti
Yerde buldu, içinden çil çil altın çıkınca polise koştu

Yerde buldu, polise koştu! İçinden çıkanlar dudak uçuklattı
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı

Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı