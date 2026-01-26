Eyüpspor - Beşiktaş maç kadrosu! İlk 11'ler açıklandı mı?
Eyüpspor - Beşiktaş maç kadrosu! Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında bu akşam Eyüpspor'a konuk olacak. İşte Eyüpspor - Beşiktaş maç kadrosu ve detaylar...
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Detaylar...
EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU İLK 11
Eyüpspor - Beşiktaş maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:
Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Arda, Metehan, Taşkın, Baran, Pintor, Legowski, Umut.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Jota, Toure.
EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor.