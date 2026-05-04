Eyüp Yeşilyurt evli mi eşi kimdir, kaç çocuğu var?

Eyüp Yeşilyurt’un vefatı sonrası yalnızca kariyeri değil, özel yaşamına dair detaylar da gündemde yer aldı. “Evli miydi, eşi kimdir ve kaç çocuğu vardı?” soruları kamuoyunda merak uyandırırken, Yeşilyurt’un aile hayatına ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe camiasında üzüntüyle karşılanan vefatın ardından gözler, ailesi hakkında bilinen detaylara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EYÜP YEŞİL YURT EVLİ Mİ?

Fenerbahçe başkan adaylığı süreciyle gündeme gelen iş insanı Eyüp Yeşilyurt'un eşinin kim olduğuna dair kamuoyuna yansıyan detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedir.

FENERBAHÇE’NİN 2021 SEÇİMLERİNDE BAŞKAN ADAYI OLAN EYÜP YEŞİLYURT HAYATINI KAYBETTİ

Fenerbahçe’nin 2021 yılındaki başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan Eyüp Yeşilyurt’un vefatı spor camiasında üzüntüyle karşılandı. 1970 İstanbul doğumlu olan Yeşilyurt, seçim sürecinde adaylık girişimiyle gündeme gelmiş ancak yeterli imzayı toplayamadığı için resmi aday olamamıştı.

BAŞKAN ADAYLIĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

1970 İstanbul doğumlu Eyüp Yeşilyurt, Fenerbahçe’de 2021 seçimleri öncesinde başkanlığa aday olacağını açıklamıştı. Ancak yeterli imza sayısına ulaşamadığı için seçimde resmi aday olarak yer alamamıştı.

KULÜPTEN TAZİYE MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, Eyüp Yeşilyurt’un vefatı sonrası taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, kulüp üyesi Yeşilyurt’un hayatını kaybettiği belirtilerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI

Evli ve üç çocuk babası olan Eyüp Yeşilyurt’un vefatı, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Fenerbahçe camiasında da büyük üzüntü yarattı.