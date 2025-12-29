Türkiye'de futbolda yasa dışı bahis soruşturmasının üçüncü dalgasında yaşanan gelişmeler, spor ve iş dünyasının yakından tanıdığı isimleri yeniden gündeme taşıdı. Galatasaray Sportif AŞ eski Başkan Vekili Erden Timur'un emniyette verdiği ifade, soruşturmanın seyrine ilişkin önemli detaylar içerirken, kamuoyunun dikkatini özellikle Eyüp Ur ismine çevirdi. Peki, Eyüp Ur kimdir? Eyüp Ur kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDEKİ İDDİALAR VE PARA TRANSFERİ DETAYLARI

Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesiyle birlikte, Erden Timur'un ifadesine dair ayrıntılar da netleşmeye başladı.

CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun'un aktardığına göre;

Erden Timur'a, yasa dışı bahis çetesi lideri olduğu iddia edilen Veysel Şahin ile ilişkisi olup olmadığı soruldu. Timur, bu iddiaları kesin bir dille reddetti ve Veysel Şahin'i tanımadığını belirtti.

24 DAİRELİK KONUT SATIŞI İDDİASI NASIL AÇIKLANDI?

Erden Timur'un ifadesinde öne çıkan en önemli detaylardan biri, 24 dairelik bir konut satışı oldu. Timur, söz konusu para transferlerinin:

Yasa dışı bahis faaliyetiyle ilgisi olmadığını

Tamamen ticari bir konut satışına dayandığını

Ödemelerin aylık taksitler halinde yapıldığını

ifade etti.

Ümit Uzun'un CNN TÜRK'te aktardığı bilgilere göre;

Bu süreçte şirket hesaplarına ayda yaklaşık 180 bin ile 220 bin TL arasında ödeme geldiği, bu ödemelerin de 24 dairenin 24 taksit şeklinde satılması kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

MASAK RAPORLARI VE ERDEN TİMUR'UN SAVUNMASI

MASAK raporlarında yer alan 10 milyon TL üzerindeki finansal işlemler, emniyet tarafından Erden Timur'a soruldu. Timur ise bu işlemlerin:

2020 yılında başlayan Covid-19 dönemi ekonomik şartları içinde gerçekleştiğini

Şirketlerin yoğun ticari faaliyet yürüttüğünü

Her ödemenin kaynağının birebir takip edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Ayrıca Timur, ifadesinde özellikle şu noktanın altını çizdi:

"O dönemde Veysel Şahin'in yasa dışı bahisle ilişkilendirildiğine dair herhangi bir bilgi kamuoyunda yer almıyordu."

EYÜP UR KİMDİR?

CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun'un aktardığı emniyet ifadesine göre; Eyüp Ur, MASAK raporlarında para transferi yapan kişi olarak dosyada yer alıyor.

Ancak Erden Timur, ifadesinde Eyüp Ur isimli şahsı tanımadığını, kendisiyle doğrudan veya dolaylı hiçbir temasının olmadığını açıkça belirtiyor.

Soruşturma dosyasında Eyüp Ur'un, Veysel Şahin aracılığıyla ödeme yaptığı iddiası yer alsa da, bu durum iddia aşamasında bulunuyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler, sadece emniyet ifadesi ve gazeteci aktarımıyla sınırlı olup, Eyüp Ur'a ilişkin resmi bir suçlama ya da kesinleşmiş yargı kararı bulunmuyor.

EYÜP UR KAÇ YAŞINDA?

Mevcut bilgiler ışığında, Eyüp Ur'un yaşıyla ilgili kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

EYÜP UR NERELİ?

Eyüp Ur'un memleketine veya nüfus bilgilerine ilişkin de şu ana kadar kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.