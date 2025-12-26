Eyüp Can Temiz kimdir, gözaltına mı alındı? Eyüp Can Temiz neden gözaltına alındı?

Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltı listesinde yer alan isimlerden biri olan Eyüp Can Temiz, spor kamuoyunun gündemine oturdu. Genç futbolcunun kariyeri ve hakkında yürütülen soruşturmanın detayları merak edilirken, "Eyüp Can Temiz kimdir, neden gözaltına alındı?" soruları peş peşe sorulmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EYÜP CAN TEMİZ KİMDİR?

Eyüp Can Temiz, Türk futbolunun alt liglerinde forma giyen profesyonel bir futbolcudur. 14 Temmuz 2001 tarihinde Samsun'da doğan Temiz, futbol kariyerine Samsun amatör kulüplerinde başlamıştır. Altyapı döneminde 19 Mayıs Belediye Spor ve Atakum Belediyespor formaları giyen futbolcu, 2020 yılında Arhavi Spor ile profesyonelliğe adım attı.

Kariyeri boyunca Kırıkkale FK, Orduspor 1967 A.Ş., Manavgat Belediyespor, Niksar Belediyespor, Keçiborlu Belediye Spor ve Sivas Dört Eylül Futbol A.Ş. gibi kulüplerde forma giydi.

Eyüp Can Temiz, son olarak 11 Ağustos 2025 tarihinde Niğde Belediyesi Spor ile sözleşme imzaladı. Mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor.

EYÜP CAN TEMİZ GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Yasa Dışı Bahis Soruşturması" kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Eyüp Can Temiz de yer aldı. Soruşturma çerçevesinde 14'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

EYÜP CAN TEMİZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılık açıklamasına göre Eyüp Can Temiz, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı iddiasıyla soruşturma kapsamında değerlendirilen futbolcular arasında bulunuyor.

Açıklamada, bazı futbolcuların kendi takımlarının maçlarına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadıklarının tespit edildiği ve bu durumun 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile 7258 sayılı Kanun kapsamında suç teşkil ettiği belirtildi.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 kişinin isimleri şöyle: