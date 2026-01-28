Eypio kimdir, Eypio kaç yaşında, nereli, evli mi?

Kendine özgü tarzı ve güçlü sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Eypio, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle "Eypio kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi?" gibi sorular, ünlü rapçinin hayatına dair en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

EYPİO KİMDİR?

Sahne adıyla Eypio olarak tanınan sanatçının gerçek adı Abdurrahim Akça'dır. Müzik kariyerine ilk başladığı yıllarda "A.P.O" mahlasını kullanan sanatçı, 2013 yılında mahlasını Eypio olarak değiştirerek bu isimle markalaşmıştır. Rap ve hip-hop tarzındaki eserleriyle tanınan sanatçı, aynı zamanda yetenekli bir söz yazarıdır.

EYPİO KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

2 Şubat 1983 tarihinde dünyaya gelen Eypio, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Sanatçı, İç Anadolu'nun kadim şehri Konya'da doğmuştur. Eypio'nun kökleri ise oldukça farklı bir coğrafyaya uzanmaktadır; anne ve babası 1980 yılında Afganistan'dan Türkiye'ye göç eden Afganistan Türkmenleridir. Sanatçı, çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bir kısmını İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde geçirmiştir.

EYPİO EVLİ Mİ? ÖZEL HAYATI VE ÇOCUKLARI

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Eypio evlidir. Sanatçının bu evliliğinden üç kız çocuğu bulunmaktadır. 2025 yılının başlarında üçüncü kez baba olma heyecanı yaşayan ünlü rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızına "Anka" adını verdiğini duyurmuştur. Diğer kızlarının isimlerinden biri ise Asya'dır.

KARİYER YOLCULUĞU VE HOLLANDA DÖNEMİ

Eypio'nun müzikal kimliği, 2002 yılında gittiği Hollanda'da şekillenmeye başladı. İlk kayıtlarını orada yabancı bir grupla yapan sanatçı, 2005 yılında ilk EP'si olan "A.P.O E.P"yi yayımladı. Yaklaşık 6 yıl Hollanda'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptı ve müzik çalışmalarına burada devam etti.

Unutulmaz Başarılar:

• Günah Benim: 2015 yılında Burak King ile birlikte çıkardığı bu parça, dijital platformlarda milyonlarca izlenmeye ulaşarak Türk rap müziğinde yeni bir sayfa açtı.

• Ay Bizim Yıldız Bizim: Milli Takım için hazırladığı parçalarla futbolseverlerin de gönlünü kazandı.

• Dizi ve Film Müzikleri: "Çukur" dizisi için hazırladığı "Gömün Beni Çukura" gibi parçalarla kariyerini zirveye taşıdı.

• Jüri Üyeliği : 2021 yılında "O Ses Türkiye Rap" yarışmasında jüri üyeliği yaparak genç yeteneklere rehberlik etti.