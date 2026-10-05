EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI 2026: Eylül ayı enflasyon oranları yüzde kaç oldu? TÜİK Eylül ayı enflasyon artış oranı ne oldu?

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Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri belli oldu. TÜİK'in açıklamasıyla birlikte ekonomi gündeminin yakından takip ettiği enflasyon rakamları netlik kazandı. Peki, Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı, Eylül ayı enflasyon oranları yüzde kaç oldu? Peki, Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı, Eylül ayı enflasyon oranları yüzde kaç oldu? İşte 2026 Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin merak edilenler.

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Eylül 2026 enflasyon oranı açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre eylül ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 oldu.

Böylece yılın dokuzuncu ayına ilişkin enflasyon verileri kesinleşirken, Eylül 2026 TÜFE rakamları kamuoyuyla paylaşılmış oldu.

Eylül ayı enflasyon verileri, yılın ikinci yarısındaki üçüncü enflasyon rakamı oldu.

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

Eylül 2026 enflasyon oranı aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 oldu.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 seviyesinde gerçekleşti.

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI 2026 İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Eylül 2026 Enflasyon Beklenti Anketi'ne 20 ekonomist katılmıştı. Ankette eylül ayına ilişkin aylık TÜFE beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 olmuştu.

Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişmişti. Ortalama beklentinin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun ağustostaki yüzde 31,51 seviyesinden yüzde 30,16'ya gerilemesi öngörülmüştü.

Ancak TÜİK tarafından açıklanan verilere göre eylül ayında aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 oldu. Böylece gerçekleşen aylık enflasyon, beklenti ortalamasının altında kaldı.

AA Finans anketinde ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,66 olarak hesaplanmıştı.

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇTI?

TÜİK verilerine göre Ağustos 2026'da tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak gerçekleşirken, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışı yüzde 31,79 oldu.

Eylül 2026 verilerinin açıklanmasıyla birlikte yıllık enflasyon yüzde 29,73 seviyesine geriledi.

Böylece ağustos ayında yüzde 31,51 olan yıllık enflasyon, eylül ayında yüzde 29,73 olarak gerçekleşti.

EKONOMİSTLERİN YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın Eylül 2026 Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 olmuştu.

Ankette eylül ayına ilişkin aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,18 olarak hesaplanırken, ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişmişti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ise Eylül 2026'da aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 29,73 oldu. Böylece gerçekleşen aylık enflasyon, beklenti ortalamasının altında kaldı.