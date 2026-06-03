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Eylül Akarçeşme Yatgın kimdir, Eylül Akarçeşme Yatgın kaç yaşında, evli mi, bekar mı, hangi takımda oynuyor?

Eylül Akarçeşme Yatgın kimdir, Eylül Akarçeşme Yatgın kaç yaşında, evli mi, bekar mı, hangi takımda oynuyor?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın liberolarından Eylül Akarçeşme Yatgın, son dönemde hem milli takım performansı hem de Sultanlar Ligi’ndeki istikrarlı oyunu ile dikkat çekiyor. “Eylül Akarçeşme Yatgın kimdir?”, “kaç yaşında?”, “evli mi, bekar mı?” ve “hangi takımda oynuyor?” soruları voleybolseverler tarafından sıkça araştırılırken, başarılı libero yeniden gündemin odağına yerleşti.

Türk voleybolunun önemli savunma oyuncularından Eylül Akarçeşme Yatgın, kariyerine genç yaşta başlayarak kısa sürede profesyonel seviyeye yükseldi. Sultanlar Ligi ve milli takım kadrolarında forma giyen deneyimli libero, hem refleksleri hem de oyun içi katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

EYLÜL YATGIN KİMDİR?

Eylül Yatgın, 1 Ekim 1999 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde doğmuş Türk profesyonel voleybolcudur. Libero pozisyonunda görev yapan Yatgın, voleybola genç yaşta başlamış ve kısa sürede profesyonel seviyeye yükselerek Sultanlar Ligi’nde kendine yer edinmiştir.

KULÜP KARİYERİ

Eylül Yatgın kariyerine Halkbank takımında başlamıştır. Daha sonra Çan Gençlik Kale, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor formaları giymiştir. 2024 yılından itibaren ise Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray’da forma giymekte ve kariyerine burada devam etmektedir.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Eylül Akarçeşme Yatgın, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer alarak önemli bir başarı elde etmiştir. Milli takımda sergilediği performansla dikkat çekmektedir.

KULÜP BAŞARILARI VE ÖDÜLLER

Galatasaray ve Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Balkan Kupası şampiyonlukları yaşayan deneyimli libero, 2025-26 CEV Kadınlar Kupası zaferiyle de kariyerine önemli bir başarı eklemiştir. Ayrıca 2024-25 Balkan Kupası’nda “En İyi Libero” ödülünü kazanmıştır.

ÖZEL HAYATI

Eylül Yatgın, 2024 yılında kendisi gibi voleybolcu olan Oğulcan Yatgın ile evlenmiştir. Sporcu kimliğini sürdüren başarılı libero, kariyerine hem kulüp hem milli takım düzeyinde devam etmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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