Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ekran ve sahnelerde kendine sağlam bir yer edinen Evrim Alasya, izleyicilerin ilgisini çeken isimlerden biri. Peki, oyuncunun hayatı, kariyer yolculuğu ve hangi projelerde yer aldığı merak konusu… Tüm bilinmeyenler ve sürpriz detaylar, Alasya'nın hikayesinde gizli. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan başarılı bir Türk oyuncudur. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınarak profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Hem televizyon dizilerinde hem de tiyatro sahnelerinde rol alan Alasya, çok yönlü performanslarıyla dikkat çekmektedir. "Bir İstanbul Masalı", "Ihlamurlar Altında", "Gönülçelen", "Muhteşem Yüzyıl", "Kırmızı Oda" ve "Akrep" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır.

Ayrıca tiyatro alanında da Pınar Çocuk Tiyatrosu, Oyun Atölyesi ve Duru Tiyatro gibi sahnelerde çeşitli oyunlarda görev almıştır.

EVRİM ALASYA KAÇ YAŞINDA?

Evrim Alasya, 1979 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

EVRİM ALASYA NERELİ?

Evrim Alasya, Türkiye'nin İzmir şehrinde dünyaya gelmiştir.

EVRİM ALASYA'NIN KARİYERİ

Evrim Alasya'nın oyunculuk kariyeri hem televizyon hem de tiyatro alanında oldukça zengindir. Dizilerdeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış, tiyatroda ise çeşitli klasik ve modern oyunlarda rol alarak sahne deneyimini geliştirmiştir.

Tiyatro oyunları arasında "Fırtına", "Androcles ve Aslan", "Küçük Kız ve Yıldız", "Atinalı Timon", "Shakespeare Müzikali", "Don Juan'un Gecesi" ve "İki Bekar" gibi yapımlar yer almaktadır. Televizyonda ise "Bir İstanbul Masalı", "Ihlamurlar Altında", "Mahşer", "Gece Sesleri", "Gönülçelen", "Muhteşem Yüzyıl", "Benim Adım Gültepe", "Güneşin Kızları", "Koca Koca Yalanlar", "Kırmızı Oda", "Akrep" ve "Terzi" dizilerinde izleyici karşısına çıkmıştır.