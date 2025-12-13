Haberler

Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Evrim Alasya, televizyon ve tiyatro dünyasında kendine özgü tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri. Peki, kariyerine nasıl başladı, hangi projelerde boy gösterdi ve kaç yaşında? İzleyicilerin merak ettiği tüm detaylar, Alasya'nın sahne ve ekran yolculuğunda saklı. Peki, Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ekran ve sahnelerde kendine sağlam bir yer edinen Evrim Alasya, izleyicilerin ilgisini çeken isimlerden biri. Peki, oyuncunun hayatı, kariyer yolculuğu ve hangi projelerde yer aldığı merak konusu… Tüm bilinmeyenler ve sürpriz detaylar, Alasya'nın hikayesinde gizli. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan başarılı bir Türk oyuncudur. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınarak profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Hem televizyon dizilerinde hem de tiyatro sahnelerinde rol alan Alasya, çok yönlü performanslarıyla dikkat çekmektedir. "Bir İstanbul Masalı", "Ihlamurlar Altında", "Gönülçelen", "Muhteşem Yüzyıl", "Kırmızı Oda" ve "Akrep" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır.

Ayrıca tiyatro alanında da Pınar Çocuk Tiyatrosu, Oyun Atölyesi ve Duru Tiyatro gibi sahnelerde çeşitli oyunlarda görev almıştır.

Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli, kariyeri?

EVRİM ALASYA KAÇ YAŞINDA?

Evrim Alasya, 1979 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

EVRİM ALASYA NERELİ?

Evrim Alasya, Türkiye'nin İzmir şehrinde dünyaya gelmiştir.

Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında, nereli, kariyeri?

EVRİM ALASYA'NIN KARİYERİ

Evrim Alasya'nın oyunculuk kariyeri hem televizyon hem de tiyatro alanında oldukça zengindir. Dizilerdeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış, tiyatroda ise çeşitli klasik ve modern oyunlarda rol alarak sahne deneyimini geliştirmiştir.

Tiyatro oyunları arasında "Fırtına", "Androcles ve Aslan", "Küçük Kız ve Yıldız", "Atinalı Timon", "Shakespeare Müzikali", "Don Juan'un Gecesi" ve "İki Bekar" gibi yapımlar yer almaktadır. Televizyonda ise "Bir İstanbul Masalı", "Ihlamurlar Altında", "Mahşer", "Gece Sesleri", "Gönülçelen", "Muhteşem Yüzyıl", "Benim Adım Gültepe", "Güneşin Kızları", "Koca Koca Yalanlar", "Kırmızı Oda", "Akrep" ve "Terzi" dizilerinde izleyici karşısına çıkmıştır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum

Telefon konuşmaları tespit edildi! Mert Hakan detayı
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Gerilim artıyor! Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Çatışmaların ardından sınırları tamamen kapattılar
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Galatasaray'ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi

Galatasaray'da transfer rotası eski aşk! İşte o sürpriz isim
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
title