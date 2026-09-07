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Evlilik Güzeldir hangi kanalda, hangi, günler yayınlanıyor?

Evlilik Güzeldir hangi kanalda, hangi, günler yayınlanıyor?
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Evlilik Güzeldir hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor, her gün yayınlanıyor mu? soruları, dizinin ekran macerasına başlamasıyla birlikte izleyicilerin gündeminde yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Evlilik Güzeldir'in yayın günü ve ekranlara geleceği saat merak edilirken, dizinin haftanın kaç günü izleyici karşısına çıkacağı da araştırılıyor.

TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir her gün mü yayınlanıyor, hangi gün ekranlara geliyor? sorularıyla arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Bahtiyar Ailesi'nin hikâyesini konu alan dizinin yayın takvimi, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

EVLİLİK GÜZELDİR HANGİ KANALDA, HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

TRT 1’in yeni dizisi Evlilik Güzeldir, yayın hayatına başlamasıyla birlikte izleyicilerin merak ettiği yapımlar arasında yer aldı. Diziyi takip etmek isteyenler, arama motorlarında “Evlilik Güzeldir hangi kanalda?”, “Evlilik Güzeldir hangi günler yayınlanıyor?” ve “Evlilik Güzeldir saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor.

Evlilik Güzeldir yayın günü izleyicilerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, haftanın hangi gününde ekrana geleceğini merak ediyor. Evlilik Güzeldir Pazartesi günü ekrana geliyor. Diğer günlerde de tekrar bölümleri çeşitli saatlerde ekrana gelebiliyor.

EVLİLİK GÜZELDİR HANGİ KANALDA?

Evlilik Güzeldir, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Aile, aşk ve ilişkiler üzerinden ilerleyen hikâyesiyle dikkat çeken yapımda Mesut Bahtiyar ve beş kızının hayatında yaşanan gelişmeler konu ediliyor.

Dizinin başrollerinde Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral ve Seçkin Özdemir gibi başarılı oyuncular bulunuyor. Yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve aile ilişkilerini merkeze alan hikâyesiyle TRT 1’in yeni dönem dizileri arasında öne çıkıyor.

 

  

EVLİLİK GÜZELDİR KONUSU NEDİR?

Evlilik Güzeldir, hayatı boyunca binlerce çiftin nikâhını kıyan Mesut Bahtiyar'ın ve beş kızının hikâyesini anlatıyor. Evlilik konusunda deneyimli olan Mesut'un kendi kızlarının bekâr olması, aile içerisinde dikkat çeken gelişmelerin yaşanmasına neden oluyor.

Dizide aşk, evlilik, aile ilişkileri ve geçmişten gelen hesaplaşmalar bir arada işlenirken, Bahtiyar Ailesi'nin yaşadığı olaylar hikâyenin temelini oluşturuyor. Farklı karakterlerin ilişkileri üzerinden ilerleyen yapım, romantik ve aile temalı anlatımıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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