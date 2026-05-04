Everton Manchester City maçı hangi kanalda, Everton Manchester City nereden CANLI izlenir?

Everton ve Manchester City arasında oynanacak kritik Premier Lig mücadelesi öncesinde, taraftarlar maçın canlı yayın bilgilerini sorguluyor. Özellikle “Everton Manchester City maçı nereden canlı izlenir?” sorusu yoğun şekilde araştırılırken, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve dijital izleme seçenekleri merak ediliyor. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi kaçırmamak için yayın detaylarına odaklanmış durumda.

EVERTON – MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig’in dikkat çeken karşılaşmalarından Everton ile Manchester City mücadelesi, futbolseverler tarafından Idman TV ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Zorlu karşılaşma, şifreli yayın üzerinden farklı platformlar aracılığıyla yayınlanacak.

EVERTON – MANCHESTER CITY MAÇI YAYIN KANALLARI VE İZLEME BİLGİLERİ

Idman TV, Azerspace 46E uydusu üzerinden ve internet yayınıyla şifreli olarak izlenebiliyor. beIN Sports 3 ise Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden yayın yaparken, Türksat ve dijital platformlar aracılığıyla da futbolseverlere ulaşıyor.

EVERTON – MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Premier Lig’de oynanacak Everton – Manchester City karşılaşması, 04 Mayıs 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

EVERTON – MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev mücadele saat 22:00’de başlayacak. Gece oynanacak karşılaşma, Premier Lig heyecanını ekranlara taşıyacak.

EVERTON – MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Everton ile Manchester City arasındaki karşılaşma, İngiltere’nin Liverpool şehrinde bulunan Goodison Park Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Everton, taraftarı önünde sahaya çıkacak.