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Everton Coventry maçı hangi kanalda, Everton Coventry nereden CANLI izlenir?

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Everton Coventry maçı hangi kanalda, Everton Coventry nereden CANLI izlenir?
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İngiltere Premier Lig'de haftanın açılış maçında Everton ile Coventry City karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Everton, yeni stadı Hill Dickinson Stadyumu'nda Coventry'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Everton Coventry maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Everton Coventry maçı, bugün Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Everton Coventry maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

EVERTON COVENTRY MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton Coventry maçı, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

EVERTON COVENTRY MAÇI SAAT KAÇTA?

Everton Coventry maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

EVERTON COVENTRY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Everton ile Coventry arasındaki İngiltere Premier Lig karşılaşması, Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak.

BEIN SPORTS 3 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 3, Digiturk platformunda 79. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

EVERTON COVENTRY NEREDEN CANLI İZLENİR?

Everton Coventry maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı Digiturk 79. kanaldaki beIN SPORTS 3'ten takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir. TOD yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden ulaşılabiliyor.

EVERTON COVENTRY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Everton Coventry maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS 3 ya da TOD üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

BEIN SPORTS 3 DONMADAN NASIL İZLENİR?

Everton Coventry maçını internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.

EVERTON YENİ STADI

Everton, uzun yıllar iç saha maçlarını oynadığı Goodison Park'ın ardından 2025-2026 sezonunda Liverpool'un Bramley-Moore Dock bölgesinde inşa edilen yeni stadına taşındı. Hill Dickinson Stadyumu adını taşıyan yeni arena, kulübün yeni evi oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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