Evde bakım maaşı zammı 2026! Ocak ayında evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında yapılacak memur maaşı zammı, sosyal yardım ödemelerinde de artışı beraberinde getirecek. Bu kapsamda evde bakım maaşı da yeniden hesaplanacak ödemeler arasında bulunuyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2026

Evde bakım maaşı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşlarına yapılan artış oranı doğrultusunda güncelleniyor. 2025 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin büyük bölümünün açıklanmasıyla birlikte, 2026 Ocak döneminde uygulanacak zam oranına dair hesaplamalar da şekillenmeye başladı. TÜİK'in açıkladığı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyon oranları dikkate alındığında, beş aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplandı ve enflasyon farkı yüzde 5,91 oldu.

Merkez Bankası'nın ve piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentileri ise yüzde 31 seviyesinde yoğunlaştı. Bu beklenti, memur maaşlarına yapılacak artışın da temelini oluşturuyor. Memur maaşlarına yansıyacak zam oranı, evde bakım maaşı başta olmak üzere 65 yaş aylığı, engelli aylıkları ve SED ödemeleri gibi sosyal destek kalemlerinin de Ocak 2026 itibarıyla yükselmesine neden olacak. Kesin oran ve tutarlar, Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından belli olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI 2026'DA NE KADAR OLACAK?

Yüzde 31'lik yıl sonu enflasyon senaryosu esas alındığında, evde bakım maaşında da aynı oranda bir artış hesaplaması yapılıyor. Halen 11.699,86 TL olarak ödenen evde bakım maaşının, bu senaryo kapsamında 2026 Ocak ayında 15.335,01 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu hesaplama, mevcut tutar üzerinden yapılan oranlama sonucunda ortaya çıkmakta ve resmi bir açıklama olmamaktadır.

Yetkililer tarafından açıklanacak kesin rakamlar için Aralık ayı TÜFE verisi bekleniyor. Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından memur maaş zammı netleşecek ve buna bağlı olarak evde bakım maaşı da resmi olarak ilan edilecek. Ödemeler, her zam döneminde olduğu gibi yeni tutarlar üzerinden hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.