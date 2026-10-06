Estonya İzlanda maçı hangi kanalda, Estonya İzlanda nereden CANLI izlenir?

UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki konumunu güçlendirmek isteyen Estonya ve İzlanda, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler, "Estonya- İzlanda maçı Türkiye'de yayınlanacak mı, maç şifresiz mi, hangi platformdan izlenir?" sorularının yanıtını arıyor. Estonya- İzlanda maçının yayın bilgileri, maç saati ve canlı izleme seçeneklerine dair ayrıntılar haberimizde.

ESTONYA-İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Estonya ile İzlanda karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın yayın durumu da belli oldu. Estonya-İzlanda mücadelesi, Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalı ya da dijital platform tarafından yayınlanmayacak. Bu nedenle maç, Türkiye'deki futbolseverler için canlı yayın seçeneği olmadan oynanacak.

ESTONYA-İZLANDA MAÇI NEREDEN CANLI TAKİP EDİLİR?

Karşılaşmanın Türkiye'deki yayın hakları herhangi bir kuruluş tarafından alınmadığı için maçı yerli kanallardan izlemek mümkün olmayacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın skorunu ve önemli anlarını canlı skor siteleri ile UEFA'nın resmi internet sitesi ve uygulaması üzerinden anlık olarak izleyebilecek. Yayın programında son dakika değişikliği olabileceği ihtimaline karşı maç saatine yakın dönemde güncel yayın listelerinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ESTONYA-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Estonya-İzlanda karşılaşması bugün, 6 Ekim 2026 Salı günü gerçekleşecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Estonya ile Türkiye arasında şu dönemde saat farkı bulunmadığı için karşılaşma Tallinn'de de aynı saatte başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği göz önünde bulundurularak son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

ESTONYA-İZLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekibin mücadelesi, Estonya'nın başkenti Tallinn'de bulunan A. Le Coq Arena'da oynanacak. Estonya milli takımının iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle galibiyet hedefliyor. İzlanda ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

KUZEY AVRUPA'DA ÇEKİŞMELİ RANDEVU

UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki konumunu güçlendirmek isteyen iki takım, bu akşam önemli bir sınava çıkacak. Estonya iç saha avantajını değerlendirerek üç puanı hanesine yazdırmak isterken, İzlanda ise Tallinn'den galibiyetle ayrılarak grupta avantaj elde etmenin peşinde olacak. Karşılaşmanın sonucu, grup sıralamasını doğrudan etkileyebilir.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma : Estonya - İzlanda

Organizasyon : UEFA Uluslar Ligi

Tarih : 6 Ekim 2026 Salı

Saat : 21.45

Stadyum : A. Le Coq Arena, Tallinn

Yayın : Türkiye'de yayın yok