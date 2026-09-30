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Eşref Rüya tekrar başlayacak mı, Eşref Rüya hangi kanalda yayınlanacak?

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Eşref Rüya tekrar başlayacak mı, Eşref Rüya hangi kanalda yayınlanacak?
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Eşref Rüya tekrar başlayacak mı, Eşref Rüya ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizinin hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşandı. Kanal D'de iki sezon boyunca ilgiyle takip edilen Eşref Rüya, 10 Haziran 2026 Çarşamba akşamı ekrana gelen 47. bölümüyle final yapmıştı. Eşref Rüya tekrar başlayacak mı, Eşref Rüya ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Eşref Rüya'nın yeniden ekrana dönüp dönmeyeceği merak edilirken, yapım şirketinden dikkat çeken bir açıklama geldi. TİMS&B Productions'ın duyurduğu Eşref Tek, dizinin üçüncü sezonu olarak değil, karakteri odağına alan bağımsız bir yapım olarak seyirciyle buluşacak. Yeni projenin bu kez Kanal D'de değil, Prime Video platformunda yayınlanacağı açıklandı. Yayın tarihi ise henüz belli değil; yapım şirketi yalnızca projenin yakında izleyiciyle buluşacağını bildirdi. İşte Eşref Tek hakkında merak edilen tüm detaylar…

EŞREF RÜYA TEKRAR BAŞLAYACAK MI?

Eşref Rüya, 47. bölümüyle ekran macerasını noktalamıştı. Dizi için başlangıçta üçüncü sezon hazırlıklarının yapıldığı konuşulsa da bu planın daha sonra rafa kaldırıldığı açıklanmıştı. Ancak hikâye tamamen sona ermiyor. Eşref Tek karakterinin serüveni, TİMS&B Productions imzalı yeni bir projeyle devam edecek.

Yeni yapım, Eşref Rüya'nın üçüncü sezonu olarak değil, doğrudan Eşref Tek karakterini merkezine alan bağımsız bir dizi olarak hazırlanıyor. Bu nedenle Eşref Rüya'nın, "Eşref Tek" adıyla farklı bir formatta yeniden izleyiciyle buluşması bekleniyor.

EŞREF TEK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşref Tek'in yayın tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Yapım şirketi TİMS&B Productions'ın paylaşımında, projenin "yakında" izleyicilerle buluşacağı bilgisi yer aldı. Dizinin yayın takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

EŞREF TEK'TE KİMLER OYNAYACAK?

Yeni projede Eşref Tek karakterini yine Çağatay Ulusoy canlandıracak. Dizinin konusu ve kadroya dahil olacak diğer oyuncular hakkında ise şimdilik bir açıklama yapılmadı. Yapımla ilgili hikâye ve oyuncu detaylarının, yayın tarihinin duyurulmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

EŞREF TEK HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Eşref Tek, televizyon ekranları yerine dijital platformda yayınlanacak. Yapım şirketinin duyurusuna göre yeni dizi Prime Video üzerinden izleyiciyle buluşacak. Böylece Eşref Tek'in hikâyesi, Kanal D'deki Eşref Rüya serüveninin ardından dijital platformda devam etmiş olacak.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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