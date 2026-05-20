Eşref Rüya Çağatay Ulusoy'un sevgilisi yüzünden mi bitti? Eşref Rüya Aslıhan Malbora yüzünden mi bitiyor, bitme sebebi kıskançlık mı?

“Eşref Rüya” dizisinin final kararı sonrası ortaya atılan iddialar gündeme damga vurdu. Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Aslıhan Malbora’nın set sürecine etkisi olduğu ve dizinin bu nedenle sona erdiği yönündeki söylentiler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EŞREF RÜYA ASLIHAN MALBORA YÜZÜNDEN Mİ BİTTİ?

Dizinin final yapmasına ilişkin ortaya atılan iddialar arasında Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Aslıhan Malbora’nın sette yaşanan bazı süreçlere etkisi olduğu yönündeki söylentiler gündeme gelse de, bu konuda resmi bir doğrulama bulunmamaktadır.

Yapım tarafına yakın kaynaklarda daha çok artan yapım maliyetleri ve prodüksiyon giderlerinin yükselmesinin final kararında etkili olduğu öne çıkmaktadır. Bu nedenle dizinin Aslıhan Malbora nedeniyle bittiği iddiası kesinleşmiş bir bilgi değildir ve yalnızca söylenti niteliği taşımaktadır.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 Afyonkarahisar doğumlu Türk oyuncudur. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan Malbora, oyunculuk eğitimini Akademi 35.5 Sanat Evi’nde almıştır. Kariyerine 2017 yılında “Seven Ne Yapmaz” dizisiyle başlamış, ardından “Kalbimin Sultanı”, “Ağlama Anne”, “Her Yerde Sen”, “Üç Kuruş” ve “Kübra” gibi yapımlarda rol alarak tanınmıştır. 2024 yılından itibaren Çağatay Ulusoy ile birlikteliğiyle de gündeme gelmiştir.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır. “Adını Feriha Koydum”, “Medcezir”, “İçerde”, “Hakan: Muhafız”, “Kağıttan Hayatlar”, “Terzi” ve “Eşref Rüya” gibi projelerde yer almıştır. Hem televizyon hem dijital platformlarda başarılı yapımlarla tanınan Ulusoy, Türk dizi ve sinema sektörünün önde gelen isimlerinden biridir.