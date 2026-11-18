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Oyuncu Esra Bilgiç ile futbolcu Gökhan Töre'nin 2017 yılında başlayan evliliği, anlaşmalı boşanmayla sona erdi. Çiftin ayrılığı magazin gündeminde geniş yer bulurken boşanma kararının nedeni de merak konusu oldu. Peki, Esra Bilgiç Gökhan Töre neden ayrıldı, boşandı? Detaylar haberimizde.

ESRA BİLGİÇ VE GÖKHAN TÖRE NEDEN BOŞANDI?

Esra Bilgiç ve Gökhan Töre'nin boşanma gerekçesi, mahkemeye sundukları dilekçede şiddetli geçimsizlik olarak yer aldı. 2017 yılında evlenen çift, bir süredir aralarında anlaşmazlık yaşandığı gerekçesiyle ortak karar alarak boşanma başvurusunda bulundu.

18 Haziran 2019'da yayımlanan haberlerde, çiftin Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde görülen davada anlaşmalı olarak boşandığı bildirildi. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından evlilik tek celsede sona erdi.

ESRA BİLGİÇ VE GÖKHAN TÖRE NE ZAMAN EVLENDİ, NE ZAMAN BOŞANDI?

Esra Bilgiç ve Gökhan Töre, Ekim 2017'de evlendi. Yaklaşık iki yıl süren evliliklerini 17 Haziran 2019'da anlaşmalı boşanmayla sonlandırdı.