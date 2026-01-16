Espanyol Girona maçı hangi kanalda? Espanyol Girona CANLI nereden izlenir?
İspanya La Liga'da futbol heyecanı devam ederken, Espanyol ile Girona önemli bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve karşılaşmanın şifreli olup olmayacağına dair bilgileri araştırıyor.
La Liga'da oynanacak Espanyol – Girona mücadelesi öncesinde yayın detayları gündemde yer alıyor. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme seçenekleri konusunda bilgi arayışını sürdürüyor.
ESPANYOL – GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
İspanya La Liga'da haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Espanyol ile Girona karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, karşılaşmayı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
ESPANYOL – GIRONA MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN DETAYLARI
Espanyol – Girona mücadelesi, S Sport Plus platformu üzerinden şifreli yayın ile izlenebilecek. Karşılaşma, uydu yayını ve internet üzerinden dijital üyelik aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.
ESPANYOL – GIRONA MAÇI TIVIBU SPOR 4 YAYIN BİLGİLERİ
La Liga karşılaşması, Tivibu Spor 4 kanalında da canlı olarak ekranlara gelecek. Yayın, Tivibu 81 numaralı kanal üzerinden ve internet bağlantısı ile şifreli şekilde izlenebilecek.
ESPANYOL – GIRONA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Espanyol ile Girona arasındaki La Liga mücadelesi, 16 Ocak Cuma günü futbolseverlerle buluşacak.
ESPANYOL – GIRONA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Heyecan dolu karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.
ESPANYOL – GIRONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Espanyol'un ev sahipliğinde oynanacak mücadele, Cornellà de Llobregat'ta bulunan Stage Front Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.