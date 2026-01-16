Haberler

Espanyol Girona maçı hangi kanalda? Espanyol Girona CANLI nereden izlenir?

Espanyol Girona maçı hangi kanalda? Espanyol Girona CANLI nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya La Liga'da futbol heyecanı devam ederken, Espanyol ile Girona önemli bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve karşılaşmanın şifreli olup olmayacağına dair bilgileri araştırıyor.

La Liga'da oynanacak Espanyol – Girona mücadelesi öncesinde yayın detayları gündemde yer alıyor. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme seçenekleri konusunda bilgi arayışını sürdürüyor.

ESPANYOL – GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Espanyol ile Girona karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, karşılaşmayı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

ESPANYOL – GIRONA MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN DETAYLARI

Espanyol – Girona mücadelesi, S Sport Plus platformu üzerinden şifreli yayın ile izlenebilecek. Karşılaşma, uydu yayını ve internet üzerinden dijital üyelik aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.

Espanyol Girona maçı hangi kanalda? Espanyol Girona CANLI nereden izlenir?

ESPANYOL – GIRONA MAÇI TIVIBU SPOR 4 YAYIN BİLGİLERİ

La Liga karşılaşması, Tivibu Spor 4 kanalında da canlı olarak ekranlara gelecek. Yayın, Tivibu 81 numaralı kanal üzerinden ve internet bağlantısı ile şifreli şekilde izlenebilecek.

ESPANYOL – GIRONA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Espanyol ile Girona arasındaki La Liga mücadelesi, 16 Ocak Cuma günü futbolseverlerle buluşacak.

ESPANYOL – GIRONA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

ESPANYOL – GIRONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Espanyol'un ev sahipliğinde oynanacak mücadele, Cornellà de Llobregat'ta bulunan Stage Front Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılara yol açıyor

'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılar yaratıyor
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor