Espanyol Girona maçı hangi kanalda? Espanyol Girona CANLI nereden izlenir?

La Liga'da oynanacak Espanyol – Girona mücadelesi öncesinde yayın detayları gündemde yer alıyor. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme seçenekleri konusunda bilgi arayışını sürdürüyor.

ESPANYOL – GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Espanyol ile Girona karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, karşılaşmayı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

ESPANYOL – GIRONA MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN DETAYLARI

Espanyol – Girona mücadelesi, S Sport Plus platformu üzerinden şifreli yayın ile izlenebilecek. Karşılaşma, uydu yayını ve internet üzerinden dijital üyelik aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.

ESPANYOL – GIRONA MAÇI TIVIBU SPOR 4 YAYIN BİLGİLERİ

La Liga karşılaşması, Tivibu Spor 4 kanalında da canlı olarak ekranlara gelecek. Yayın, Tivibu 81 numaralı kanal üzerinden ve internet bağlantısı ile şifreli şekilde izlenebilecek.

ESPANYOL – GIRONA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Espanyol ile Girona arasındaki La Liga mücadelesi, 16 Ocak Cuma günü futbolseverlerle buluşacak.

ESPANYOL – GIRONA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

ESPANYOL – GIRONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Espanyol'un ev sahipliğinde oynanacak mücadele, Cornellà de Llobregat'ta bulunan Stage Front Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.