Espanyol Barcelona hangi kanalda? Espanyol Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Espanyol Barcelona La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Espanyol Barcelona maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Espanyol Barcelona maçını hangi kanal veriyor? İşte Espanyol Barcelona maçı yayın bilgisi!

BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Espanyol Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Espanyol Barcelona maçını S Sport kullanıcıları şifresiz izleyebilecek.

BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Espanyol Barcelona maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç S Sport'tan canlı olarak izlenebilecek.