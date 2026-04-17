Eşme Belediyesi hangi parti? Eşme Belediye başkanı kimdir?

Uşak’ın Eşme ilçesine dair siyasi yapı ve belediye yönetimi, 2024 yerel seçim sonuçları ve son gelişmelerle birlikte kamuoyunda sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle “Eşme Belediyesi hangi parti?” ve “Eşme Belediye başkanı kimdir?” soruları, hem seçim sonuçları hem de belediye meclisi dağılımı açısından merak ediliyor.

EŞME BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Eşme Belediyesi’nin siyasi yönetimi, 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından belirlenmiştir. Seçimlerde CHP adayı önemli bir oy oranı elde ederek belediye başkanlığını kazanmıştır.

EŞME BELEDİYESİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Resmi seçim sonuçlarına göre Eşme ilçesinde yapılan yerel seçimlerde oy dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir:

CHP adayı: %54,6

AK Parti adayı: %42,6

EŞME BELEDİYESİ MECLİSİ ÜYE DAĞILIMI

Seçim sonuçlarının ardından oluşan belediye meclisi dağılımı da siyasi dengeyi göstermektedir. Eşme Belediye Meclisi’nde CHP ve AK Parti üyeleri yer almaktadır.

CHP Meclis Üyeleri:

Adem Çallı (CHP)

Meliha Akcan (CHP)

Rüştü Salim Sarp (CHP)

Serdal Madanoğlu (CHP)

Tayfun Tufan (CHP)

Volkan Doğru (CHP)

Zeki Işık (CHP)

AK Parti Meclis Üyeleri:

Altan Aydemir (AK Parti)

Ceyla Can (AK Parti)

İbrahim Ünlü (AK Parti)

Zafer Atcı (AK Parti)

EŞME BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Eşme Belediye Başkanı, 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak yarışan Yılmaz Tozan’dır. Seçim sonucunda halkın oylarıyla göreve gelen Tozan, belediye başkanlığı görevini sürdürmektedir.

2024 yerel seçimlerinde Yılmaz Tozan, oyların %54,6’sını alarak Eşme Belediye Başkanı seçilmiştir. Rakibi olan AK Parti adayı Hacı Mustafa Çetin ise %42,6 oranında oy almıştır.

YILMAZ TOZAN NEDEN GÖZALTIA ALINDI?

Eşme Belediyesi ile bağlantılı olarak yürütülen bir soruşturma kapsamında, “irtikap” suçlamasıyla Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve bazı kişiler hakkında işlem başlatıldığı bildirilmiştir.

Soruşturma çerçevesinde:

Yılmaz Tozan

Eşi Burcu Tozan

Diğer 3 şüpheli

hakkında gözaltı kararı uygulanmıştır. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanmış, belediye binasında yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğu belirtilmiştir. Süreç kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheliyle ilgili çalışmaların sürdüğü aktarılmıştır.