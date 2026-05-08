Eskişehirspor Ayvalıkgücü maçı hangi kanalda? Eskişehirspor Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta?
Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü arasında oynanacak karşılaşma, TFF 3. Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği mücadeleler arasında yer alıyor. Eskişehirspor Ayvalıkgücü maçı ne zaman sorusunun yanıtı, Cuma günü olarak öne çıkarken, karşılaşma Eskişehir’de bulunan Prof. Dr. Fethi Heper Stadymu’nda oynanacak. Peki, Eskişehirspor Ayvalıkgücü maçı hangi kanalda? Eskişehirspor Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

ESKİŞEHİRSPOR AYVALIKGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü arasında oynanacak kritik karşılaşma, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. TFF 3. Lig kapsamında değerlendirilen bu mücadele, 8 Mayıs Cuma günü oynanacak.

ESKİŞEHİRSPOR AYVALIKGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla araştırdığı bir diğer konu ise maçın başlama saati oldu. Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü arasındaki mücadele 20.00’de başlayacak.

ESKİŞEHİRSPOR AYVALIKGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor-Ayvalıkgücü karşılaşmasının yayın bilgisi de netleşti. Mücadele, Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

TİVİBU SPOR NASIL İZLENİR?

Eskişehirspor-Ayvalıkgücü maçını izlemek isteyen futbolseverler için Tivibu Spor erişim bilgileri oldukça önemli. Kanal, Türksat uydu sistemi üzerinden yayın yapmaktadır ve doğru frekans ayarlarıyla kolayca izlenebilir.

Uydu Yayın Bilgileri

Tivibu Spor’u uydu üzerinden izlemek için gerekli teknik bilgiler şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: Yatay (H - Horizontal)

Sembol Oranı (SR): 25000

FEC: 3/4

Bu ayarların uydu alıcısına doğru şekilde girilmesiyle birlikte Tivibu Spor yayını aktif hale gelir ve maç canlı olarak takip edilebilir.

Dilara Yıldız
