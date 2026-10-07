Eskişehirspor Akşehirspor maçı hangi kanalda, Eskişehirspor Akşehirspor nereden CANLI izlenir?

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Eskişehirspor ile Akşehirspor arasındaki mücadele, futbolseverlerin günün takip listesinde yer alan karşılaşmalar arasında bulunuyor. Galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak iki ekibin randevusu öncesinde "Eskişehirspor-Akşehirspor maçı şifresiz mi, canlı izleme linki var mı, maç nerede oynanacak?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve canlı izleme seçeneklerine dair ayrıntılar haberimizde.

ESKİŞEHİRSPOR-AKŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası eleme turunda bu akşam Eskişehirspor ile Akşehirspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyenler, maçı televizyonun yanı sıra A Spor'un resmi internet sitesi üzerinden de ücretsiz izleyebilecek.

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

Karşılaşmayı dijital platformlar üzerinden izleyecek futbolseverler, A Spor'u şu kanal numaralarında bulabilecek:

Digiturk: 88. kanal

D Smart: 80. kanal

Kablo TV: 142. kanal

Tivibu: 381. kanal

Turkcell TV+: 72. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ESKİŞEHİRSPOR-AKŞEHİRSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Televizyon başında olamayacak futbolseverler, karşılaşmayı A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden takip edebilecek. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar üzerinden erişilebilen canlı yayında, yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman kesinti ya da gecikme yaşanabileceği unutulmamalı. Sosyal medyada paylaşılan yasa dışı yayın bağlantıları ise hem yayın haklarını ihlal ediyor hem de kişisel veriler açısından risk taşıyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eskişehirspor-Akşehirspor karşılaşması bugün, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Eskişehir'deki Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak. Köklü geçmişi ve tutkulu taraftar kitlesiyle bilinen Eskişehirspor, taraftarının desteğiyle tur atlamayı hedefliyor. Akşehirspor ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak bir üst tura yükselmenin peşinde olacak.

TEK MAÇ ELEME USULÜ

Ziraat Türkiye Kupası eleme turlarındaki karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle oynanıyor. Bu nedenle mücadeleden galip ayrılan takım bir üst tura yükselecek, kaybeden ise kupaya veda edecek. Normal süre sonunda eşitlik olması halinde turu geçen takım uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla belirlenecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Eskişehirspor - Akşehirspor

Organizasyon: Ziraat Türkiye Kupası

Tarih: 7 Ekim 2026 Çarşamba

Saat: 20.00

Stadyum: Yeni Eskişehir Stadyumu, Eskişehir

Yayın: A Spor (canlı ve şifresiz)