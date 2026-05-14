Eskişehir Tepebaşı Belediyesi hangi parti? Tepebaşı Belediye Başkanı kimdir?

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 20'si gözaltına alındı. Peki, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi hangi parti? Tepebaşı Belediye Başkanı kimdir? Detaylar haberimizde.

TEPEBAŞI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Eskişehir’in en büyük ilçelerinden biri olan Tepebaşı Belediyesi, Türkiye’de yerel yönetim dinamikleri açısından sıkça gündeme gelen belediyeler arasında yer almaktadır. 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Tepebaşı Belediye Başkanlığı’nı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ahmet Ataç kazanmıştır.

Resmi seçim sonuçlarına göre Ahmet Ataç, oyların %53’ünü alarak yeniden belediye başkanı seçilirken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adayı Hamid Yüzügüllü ise %36,8 oranında oy almıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda Tepebaşı Belediyesi yönetimi CHP’de kalmaya devam etmiştir.

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Tepebaşı Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde bulunan bir belediyedir. Belediye başkanlığı seçiminde CHP adayı Ahmet Ataç’ın kazanmasıyla birlikte yürütme yetkisi CHP tarafından üstlenilmiştir.

