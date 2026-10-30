Eski kitapları kokladığımızda burnumuza gelen “eski kitap kokusu”nun arkasındaki madde hangisidir?

Ekran başındaki izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından yeniden gündeme geliyor. Eğlenceli formatı ve düşündüren sorularıyla öne çıkan program, izleyicilerin hem bilgilerini sınamasına hem de internette cevap aramasına neden oluyor.

ESKİ KİTAPLARI KOKLADIĞIMIZDA BURNUMUZA GELEN “ESKİ KİTAP KOKUSU”NUN ARKASINDAKİ MADDE HANGİSİDİR?

A) Vanilin

B) Bergamot

C) Safran

D) Naftalin

Cevap: A) Vanilin

Eski kitapların kendine has, hafif tatlımsı kokusunun arkasında vanilin maddesi bulunuyor. Kâğıdın yapımında kullanılan ağaç hamurunda yer alan ve odunsu dokuya sertlik kazandıran lignin adlı madde, zamanla ışık, nem ve havayla temas ederek parçalanıyor. Bu parçalanma sürecinde ortaya çıkan vanilin, eski kitaplara vanilyayı andıran hoş bir koku veriyor. Vanilin, aynı zamanda vanilyanın karakteristik kokusunu veren temel bileşen olarak biliniyor. Bilim insanları, eski kitap kokusunda vanilinin yanı sıra kâğıdın yıllar içinde bozunmasıyla ortaya çıkan başka uçucu bileşiklerin de rol oynadığını belirtiyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.