Haberler

Esin Çepni kimdir? Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni kaç yaşında, nereli?

Esin Çepni kimdir? Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni, son dönemde adından söz ettiriyor. Sosyal medyada ve ekranlarda sıkça gündeme gelen Çepni'nin hayatı, özel hayatı ve kariyeriyle ilgili merak edilen pek çok detay bulunuyor. Peki, Esin Çepni kimdir? Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni kaç yaşında, nereli?

Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni, son zamanlarda gündemdeki yerini koruyor. Sosyal medyada aktif paylaşımları ve ekranlarda dikkat çeken görünümüyle merak uyandıran Çepni, özel hayatıyla ilgili pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Esin Çepni ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

ESİN ÇEPNİ KİMDİR?

Esin Çepni, 24 Temmuz 1993 doğumlu bir sosyal medya fenomeni ve makyaj uzmanıdır. Katıldığı İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyurmuştur. 2021 yılında şarkıcı Bilal Hancı ile evlenmiş, kısa süre sonra boşanmıştır.

Esin Çepni kimdir? Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni kaç yaşında, nereli?

ESİN ÇEPNİ KAÇ YAŞINDA?

Esin Çepni, 24 Temmuz 1993 doğumlu olduğuna göre 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

ESİN ÇEPNİ NERELİ?

Esin Çepni, İstanbul, Türkiye doğumludur.

Esin Çepni kimdir? Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni kaç yaşında, nereli?

ESİN ÇEPNİ'NİN KARİYERİ

Esin Çepni, lisanslı bir makyaj uzmanıdır ve katıldığı İşte Benim Stilim yarışması ile tanınmıştır. Aynı zamanda sosyal medyada aktif olarak içerik üretmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı
Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması

Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması
İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi

İlk kez denediler, Washington'a kadar ulaşabiliyor
Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak hamle