Esin Çepni kimdir? Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni kaç yaşında, nereli?

Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni, son zamanlarda gündemdeki yerini koruyor. Sosyal medyada aktif paylaşımları ve ekranlarda dikkat çeken görünümüyle merak uyandıran Çepni, özel hayatıyla ilgili pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Esin Çepni ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

ESİN ÇEPNİ KİMDİR?

Esin Çepni, 24 Temmuz 1993 doğumlu bir sosyal medya fenomeni ve makyaj uzmanıdır. Katıldığı İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyurmuştur. 2021 yılında şarkıcı Bilal Hancı ile evlenmiş, kısa süre sonra boşanmıştır.

ESİN ÇEPNİ KAÇ YAŞINDA?

Esin Çepni, 24 Temmuz 1993 doğumlu olduğuna göre 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

ESİN ÇEPNİ NERELİ?

Esin Çepni, İstanbul, Türkiye doğumludur.

ESİN ÇEPNİ'NİN KARİYERİ

Esin Çepni, lisanslı bir makyaj uzmanıdır ve katıldığı İşte Benim Stilim yarışması ile tanınmıştır. Aynı zamanda sosyal medyada aktif olarak içerik üretmektedir.