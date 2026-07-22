Esengül Korkmaz Çiçekli kimdir? Esengül Korkmaz Çiçekli'nin yeni görev yeri neresi?

Ardahan'da yaşanan idari değişikliklerin ardından kamuoyunun gündeminde yer alan isimlerden biri de Esengül Korkmaz Çiçekli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda gerçekleştirilen yeni atamalar kapsamında, Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapan Esengül Korkmaz Çiçekli'nin yeni görev yeri açıklandı. Atama kararının ardından vatandaşlar, "Esengül Korkmaz Çiçekli kimdir?" ve "Esengül Korkmaz Çiçekli'nin yeni görev yeri neresi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

ESENGÜL KORKMAZ ÇİÇEKLİ KİMDİR?

Esengül Korkmaz Çiçekli, son olarak Ardahan'da vali yardımcısı olarak görev yapan mülki idare amirleri arasında yer alıyordu. Kamu yönetimi alanındaki görevini Ardahan Valiliği bünyesinde sürdüren Çiçekli, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yapılan son atamalarla birlikte İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Kamuoyunda ismi, Ardahan'da yaşanan son idari değişikliklerin ardından yeniden gündeme gelen Esengül Korkmaz Çiçekli, resmi atama kararıyla birlikte kariyerine İstanbul'da devam edecek.

ESENGÜL KORKMAZ ÇİÇEKLİ'NİN YENİ GÖREV YERİ NERESİ?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda gerçekleştirilen atamalar kapsamında Esengül Korkmaz Çiçekli'nin yeni görev yeri İstanbul oldu.

Kararla birlikte Ardahan Vali Yardımcılığı görevini yürüten Çiçekli, bundan sonraki görevini İstanbul Vali Yardımcısı olarak sürdürecek. Böylece Ardahan'daki idari değişim süreci de tamamlanmış oldu.

Atama süreci, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin merkeze alınmasının ardından şekillendi. Aynı süreç içerisinde Esengül Korkmaz Çiçekli'nin de görev yeri değiştirilerek İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanması kararlaştırıldı.