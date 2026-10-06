Eşdeğer KPSS açıklanacak mı, eşdeğer KPSS ne zaman açıklanacak? Şanlıurfa'daki 392 adayın sonuçları ne oldu?

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Eşdeğer KPSS puanları, geçmiş yıllarda sınava girmiş adayların tercih sürecine katılabilmesi açısından büyük önem taşıyor. "Eşdeğer puanlar KPSS sonuçlarıyla birlikte mi açıklanacak, eşdeğer puan nasıl hesaplanır, kimleri kapsar?" soruları adayların gündeminde öne çıkıyor. Eşdeğer KPSS puanlarının açıklanma tarihi ve kapsamına dair ayrıntılar haberimizde.

EŞDEĞER KPSS YARIN AÇIKLANACAK MI, EŞDEĞER KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şanlıurfa'da sınavı iptal edilerek eşdeğer sınava alınan 392 aday, sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Eşdeğer sınavın 4 Ekim'de tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçlarının genel KPSS sonuçlarıyla birlikte açıklanıp açıklanmayacağını araştırıyor.

EŞDEĞER KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eşdeğer sınava giren 392 adayın sonuçlarının 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Bu tarih aynı zamanda ÖSYM'nin 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için duyurduğu sonuç tarihi. Böylece eşdeğer sınava giren adayların sonuçlarının da genel sonuç takvimine yetişmesi öngörülüyor.

EŞDEĞER SINAV NEDEN YAPILDI?

6 Eylül 2026'da yapılan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından ÖSYM, Şanlıurfa'daki sınav uygulamalarını inceledi. İnceleme sonucunda Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki 22 sınav salonunda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. ÖSYM Yönetim Kurulu, 15 Eylül 2026 tarihli kararıyla bu salonlarda sınava giren 392 aday için eşdeğer sınav yapılmasına karar verdi.

EŞDEĞER SINAV KİMLERİ KAPSIYOR?

Eşdeğer sınav yalnızca Şanlıurfa'daki 22 salonda sınava giren ve sınavı iptal edilen 392 adayı kapsıyor. Türkiye genelinde sınava giren diğer adayların sınavı geçerliliğini koruyor. Bu adayların yeniden sınava girmesi söz konusu değil.

EŞDEĞER SINAV NASIL GEÇTİ?

392 aday, 4 Ekim 2026'da yeniden Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına girdi. Sınavdan çıkan bazı adaylar, eşdeğer sınavın eylül ayındaki sınava göre daha zor olduğunu ifade etti.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Eşdeğer sınava giren adaylar da sonuçlarını diğer adaylar gibi ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.