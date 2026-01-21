Esat Yontuç ne açıklama yaptı? Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontuç yakalama kararı ile ilgili ne dedi?

Acun Medya'nın öne çıkan isimlerinden Esat Yontuç, hakkında çıkan yakalama kararı sonrası sessizliğini bozdu. Yontuç'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım, gündemde yeni soruları beraberinde getirirken, açıklamanın ayrıntıları ve sürecin nasıl şekilleneceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ESAT YONTUÇ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Esat Yontunç, yakalama kararıyla ilgili olarak Instagram hesabından açıklama yaptı. "Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım açık, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim" ifadelerini kullandı.

ESAT YONTUÇ OLAYI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında adı geçen Yontunç, soruşturmanın kapsamına dahil oldu.

YAKALAMA KARARI MI ÇIKTI?

Evet, Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKTI?

Yakalama kararı, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde alındı.

ESAT YONTUÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969'da İstanbul'da doğdu. Ortaokul ve liseyi Moda Koleji'nde okudu, İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümünden mezun oldu. Acun Firarda programını hazırlayan Yontunç, 2003 yılında Acun Medya'yı kurdu ve 2004'ten itibaren şirketin genel koordinatörlüğünü sürdürüyor.