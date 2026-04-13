Süper Lig yarışında heyecan her geçen hafta artarken, Erzurumspor’un durumu futbol kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. “Erzurumspor Süper Lig’e çıktı mı, garantiledi mi?” sorusu özellikle son haftalardaki puan durumu sonrası daha da önem kazandı. Erzurumspor, matematiksel olarak hedefe ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili kritik maçlara çıkarken, gözler tamamen lig tablosuna çevrilmiş durumda.

ERZURUMSPOR SÜPER LİG YOLUNDA AVANTAJI ELİNDE TUTUYOR

TFF 1. Lig’de mücadele eden Erzurumspor, sezonun kritik virajına girilirken Süper Lig hedefi için önemli bir avantaj yakaladı. Maç fazlasıyla en yakın rakibinin 7 puan önünde bulunan mavi-beyazlı ekip, puan tablosunda güçlü bir konumda yer almasına rağmen henüz matematiksel olarak Süper Lig’e yükselmeyi garantilemiş değil.

MATEMATİKSEL OLARAK GARANTİ YOK AMA AVANTAJ BÜYÜK

Sezonun son haftalarına yaklaşılırken Erzurumspor, elde ettiği kritik galibiyetlerle zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Ancak ligdeki puan dengesi ve kalan maçlar nedeniyle henüz resmi olarak Süper Lig bileti alınmış değil. Bu durum, taraftarlar arasında hem büyük bir heyecan hem de temkinli bir bekleyiş oluşturuyor.

GÖZLER KALAN MAÇLARDA

Erzurumspor’un Süper Lig’e yükselip yükselmeyeceği, kalan haftalarda alınacak sonuçlara bağlı olacak. Rakiplerinin performansı da süreci doğrudan etkilerken, mavi-beyazlı ekip her maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise artık tek bir soruya odaklanmış durumda: Süper Lig bileti ne zaman kesinleşecek?