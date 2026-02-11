Erzurum Valisi kim oldu, belli oldu mu? Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakanlığı görevinde değişiklik yapıldı. Karar, Kabine'de sürpriz bir gelişme olarak kayda geçti.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI KİM?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Atama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Böylelikle Ali Yerlikaya'nın 4 Haziran 2023 tarihinde başladığı İçişleri Bakanlığı görevi sona erdi.

Görev değişiminin ardından Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin" ifadelerine yer verdi. Yerlikaya ayrıca, görev süresi boyunca desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve İçişleri Bakanlığı personeline ayrı ayrı şükranlarını sundu.

YENİ ERZURUM VALİSİ KİM OLDU, BELLİ OLDU MU?

Mustafa Çiftçi'nin İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından Erzurum Valiliği makamı boşaldı. Yapılan atamayla birlikte Erzurum'daki valilik görevinde değişim yaşanmış oldu. Ancak henüz Erzurum Valiliği için yeni bir atama henüz yapılmadı.