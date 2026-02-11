Haberler

Erzurum Valisi kim oldu, belli oldu mu? Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu

Erzurum Valisi kim oldu, belli oldu mu? Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Erzurum Valisi kim oldu? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gece yarısı yayımlanan karar kamuoyunda dikkat çekti. Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla İçişleri Bakanlığı görevinde değişikliğe gidildi. Görev değişiminin ardından İçişleri Bakanlığı ve Erzurum Valiliğiyle ilgili gelişmeler gündemin ilk sıralarında yer aldı. Peki, Erzurum Valisi kim olacak? Detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakanlığı görevinde değişiklik yapıldı. Karar, Kabine'de sürpriz bir gelişme olarak kayda geçti.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI KİM?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Atama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Böylelikle Ali Yerlikaya'nın 4 Haziran 2023 tarihinde başladığı İçişleri Bakanlığı görevi sona erdi.

Görev değişiminin ardından Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin" ifadelerine yer verdi. Yerlikaya ayrıca, görev süresi boyunca desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve İçişleri Bakanlığı personeline ayrı ayrı şükranlarını sundu.

YENİ ERZURUM VALİSİ KİM OLDU, BELLİ OLDU MU?

Mustafa Çiftçi'nin İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından Erzurum Valiliği makamı boşaldı. Yapılan atamayla birlikte Erzurum'daki valilik görevinde değişim yaşanmış oldu. Ancak henüz Erzurum Valiliği için yeni bir atama henüz yapılmadı.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

İçişleri Bakanı değişti! İşte Ali Yerlikaya'nın yerine gelen yeni isim
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum

Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz

Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan polisin son görüntüleri
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Yılmaz Tunç: Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum

Koltuğu devreden Yılmaz Tunç'tan açıklama
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü sunucunun annesi 10 gündür kayıp! Son görüntüler korkutucu