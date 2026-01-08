Erzurum okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Erzurum'da okul yok mu (ERZURUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma günü Erzurum'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini artırması beklenirken, gözler Erzurum Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Erzurum okullar tatil mi?" ve "Erzurum'da bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, resmi açıklamalar kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

ERZURUM HAVA DURUMU

Erzurum'da Yoğun Kar Alarmı: Sıcaklıklar Eksi Derecelere Düşüyor

Erzurum'da Perşembe günü çok bulutlu hava etkili olurken, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre gece saatleriyle birlikte kar yağışının şiddetini artırması, Cuma günü ise yoğun kar yağışının etkili olması öngörülüyor. Hava sıcaklıkları hızla düşerken, kent genelinde dondurucu soğuk etkisini gösterecek.

Perşembe günü 12.00–18.00 saatleri arasında çok bulutlu hava hakim olurken sıcaklık 1 dereceden -2 dereceye kadar gerileyecek. Saat 18.00 itibarıyla kar yağışı başlayacak, gece boyunca aralıklarla devam edecek. Hissedilen sıcaklık eksi 4 dereceye kadar düşerken, nem oranı yüzde 85'in üzerine çıkacak.

Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Erzurum'da yoğun kar yağışı bekleniyor. 06.00–12.00 saatleri arasında kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin edilirken, rüzgârın zaman zaman saatte 25 kilometreye yaklaşması bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı -4 ile 1 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise soğuk hava yeniden etkisini artıracak.

5 Günlük Tahmin: Sert Soğuk ve Kar Yağışı Sürecek

Meteorolojik değerlendirmelere göre Erzurum'da önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı aralıklarla devam edecek. Cuma günü yoğun kar yağışı beklenirken, Cumartesi günü sıcaklıkların -8 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Pazar günü gece sıcaklıkları -14 dereceye kadar inerken, hafta boyunca dondurucu soğuk etkisini sürdürecek.

Uzmanlar, buzlanma, don ve tipi riskine karşı vatandaşları uyarırken; özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Sürücülerin zincirsiz ve kış lastiksiz yola çıkmamaları, vatandaşların ise soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.