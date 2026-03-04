Erzurum okullar tatil mi, 4 Mart Çarşamba Erzurum'da okul yok mu (ERZURUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

4 Mart Çarşamba günü Erzurum'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini artırması beklenirken, gözler Erzurum Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Erzurum okullar tatil mi?" ve "Erzurum'da bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, resmi açıklamalar kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

ERZURUM HAVA DURUMU

Erzurum'da Kar ve Şiddetli Soğuk Uyarısı

ERZURUM – Erzurum, 4 Mart Çarşamba gününü yoğun kış şartları altında geçiriyor. Şehirde gün boyu kar yağışının etkili olması beklenirken, termometrelerin en yüksek -4°C'yi göstereceği bildirildi. Gece saatlerinde ise dondurucu soğuklar şiddetini artırarak sıcaklığı -14°C'ye kadar çekecek. Kar yağışı ihtimalinin gündüz %45, gece ise %25 olduğu kentte, rüzgarın kuzeybatıdan saatte 4 mph hızla esmesi bekleniyor. Nem oranının %87'ye kadar çıkması nedeniyle hissedilen soğuğa karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

4 Mart Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.