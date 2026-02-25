Haberler

Erzurum okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Erzurum'da okul yok mu (ERZURUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Erzurum'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle öğrenciler ve veliler "Erzurum okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Erzurum'da okul yok mu?" sorularına yanıt arıyor. Erzurum Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı olası açıklama yakından takip edilirken, kent genelinde eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

26 Şubat Perşembe günü Erzurum'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini artırması beklenirken, gözler Erzurum Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Erzurum okullar tatil mi?" ve " Erzurum'da bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, resmi açıklamalar kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

ERZURUM HAVA DURUMU

Erzurum'da Sibirya Soğukları ve Kar Yağışı Kapıda

Erzurum genelinde kış mevsiminin en sert günlerinden biri yaşanıyor. Perşembe günü başlayacak kar yağışının, Cuma günü yerini dondurucu bir ayaza bırakması bekleniyor. Şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde ulaşımın aksamaması için teyakkuz hali devam ediyor.

26 Şubat Perşembe: Yoğun Kar Yağışı

Perşembe günü Erzurum tamamen beyaz örtüyle kaplanacak. Gün boyu aralıklarla devam edecek olan kar yağışının özellikle öğle saatlerinde şiddetini artırması öngörülüyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -5°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -14°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali %85 seviyelerinde. Kuzeydoğudan esecek rüzgar, tipi şeklinde yağışa neden olabilir. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi bekleniyor.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Ayaz ve Buzlanma

Haftanın son iş gününde kar bulutları dağılıyor ancak termometreler adeta donuyor. Gökyüzünün açılmasıyla birlikte Erzurum, sezonun en soğuk gecelerinden birine hazırlanıyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -9°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -22°C

• Detay: Yağış ihtimali %10'a düşerken, nem oranının azalmasıyla birlikte kuru soğuk (ayaz) etkili olacak. Kuvvetli buzlanma ve don olayı tüm şehirde hayatı zorlaştırabilir.

Erzurumlulara Kritik Uyarı: Gece saatlerinde beklenen -22°C seviyesindeki sıcaklıklar nedeniyle su tesisatlarında donma, araçlarda ise yakıt donması gibi risklere karşı önlem alınmalıdır. Sürücülerin gizli buzlanmaya karşı azami dikkat göstermesi gerekmektedir.

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

