Erzurum okullar tatil mi, 14 Nisan Salı Erzurum'da okul yok mu (ERZURUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

14 Nisan Salı günü Erzurum’da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini artırması beklenirken, gözler Erzurum Valiliği’nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. “Erzurum okullar tatil mi?” ve “Erzurum’da bugün okul yok mu?” aramaları hız kazanırken, resmi açıklamalar kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

ERZURUM HAVA DURUMU

Doğu Anadolu’nun en yüksek rakımlı illerinden Erzurum’da 14 Nisan Salı günü itibarıyla soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bahar mevsimine girilmiş olmasına rağmen kentte kış koşullarını andıran bir hava tablosu bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre gün boyunca bulutlu gökyüzü, düşük sıcaklıklar ve yer yer yağış görülecek.

Günlük Sıcaklık Değerleri

Erzurum’da gün içerisinde en yüksek sıcaklıkların 4 ila 7 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların -3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Bu değerler, mevsim normallerine yakın olmakla birlikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklığın daha düşük olmasına neden olacak.

Hava Durumunun Seyri

Güne parçalı ve çok bulutlu bir hava ile başlanması öngörülüyor. Öğle saatlerinden itibaren bulutluluğun artmasıyla birlikte aralıklı yağmur geçişleri bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve zaman zaman hafif kar şeklinde görülebileceği ifade ediliyor.

Akşam saatlerinden sonra hava sıcaklığının hızla düşmesiyle birlikte don olaylarının görülme ihtimali bulunuyor.

Rüzgar ve Nem Durumu

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gün boyunca nem oranının yüzde 55 ila 80 aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın etkisiyle birlikte hissedilen sıcaklık daha düşük olacak.

Riskler ve Uyarılar

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski öne çıkıyor. Özellikle şehirlerarası yollarda ve yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Yağış anlarında görüş mesafesinde azalma beklenirken, sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar için de don riski önem arz ediyor.

Genel Değerlendirme

14 Nisan Salı günü Erzurum’da bahar havasından çok kış şartlarının hissedileceği, soğuk ve yağışlı bir gün yaşanacak. Vatandaşların gün içerisinde ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşüşüne karşı hazırlıklı bulunmaları gerekiyor.

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

14 Nisan Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.