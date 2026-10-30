Ertuğrul Kaya kimdir? DEVA'nın Gaziantep milletvekili partideki tüm görevlerini bıraktı

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Ertuğrul Kaya'nın mayısta sosyal medyada paylaştığı iki cümle, beş ay sonra karşılığını buldu. DEVA Partisi Gaziantep milletvekili, 30 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada partideki tüm görevlerinden aynı gün itibarıyla istifa ettiğini duyurdu.

Kaya, kararı birden almadığını da anlattı. Eylül ayında Genel Başkan Ali Babacan ile görüştüğünü, ayrılık kararını o görüşmede ilettiğini ve daha önce çizdiği takvime uyduğunu söyledi.

ERTUĞRUL KAYA NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ertuğrul Kaya, istifasının nedenini parti yönetimiyle arasındaki görüş ayrılıkları olarak açıkladı. Açıklamasına göre bu ayrılıklar uzun süredir partinin yetkili kurullarının bilgisindeydi.

Ayrılık konuşmaları mayısta başlamıştı. Kaya o dönem sosyal medyada "Vira Bismillah. Olanda ve olacakta hayır vardır" diye yazdı ve partiden ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Kaya bu iddiaları o gün yalanladı; paylaşımın, Türkiye'nin toplumsal ve siyasi hayatı üzerine yazdığı kitabın ilk bölümünü bitirmesiyle ilgili olduğunu söyledi. İstifadan sonra hangi partiye geçeceğine dair bir açıklama yapmadı.

ERTUĞRUL KAYA KİMDİR?

Ertuğrul Kaya, TBMM'nin 28. döneminde Gaziantep'i temsil eden avukat ve siyasetçi. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listesinden DEVA Partisi kontenjanıyla Meclis'e girdi. DEVA'da genel başkan yardımcılığı yaptı, Meclis'te de Başkanlık Divanı'nın kâtip üyeleri arasında yer aldı.

Hukuk eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldı. Siyasete girmeden önce serbest avukat ve arabulucu olarak çalıştı. Orta düzeyde İngilizce biliyor.

ERTUĞRUL KAYA NERELİ?

Ertuğrul Kaya Gaziantepli. 1976'da Gaziantep'te doğdu; yerel siyasetteki görevlerini de bu kentte üstlendi.

ERTUĞRUL KAYA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Ertuğrul Kaya'nın ilk seçilmiş görevi yerel yönetimdeydi. 2004 ile 2007 arasında hem Şahinbey Belediyesi hem de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiydi ve aynı dönemde büyükşehir belediyesinde başkan vekilliği yaptı.

DEVA Partisi kurulunca partinin Gaziantep teşkilatını kurdu ve 2020'den 2023'e kadar kurucu il başkanı olarak görev yaptı. 2023'te milletvekili seçildi. Partide genel başkan yardımcısı olarak da görev aldı ve 30 Ekim 2026'daki istifayla DEVA'daki bütün görevlerini bıraktı.

ERTUĞRUL KAYA EVLİ Mİ?

Ertuğrul Kaya evli ve iki çocuk babası.