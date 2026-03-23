Erol Köse neden öldü, intihar notu mu bıraktı? Bina katından neden düştü?

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde meydana gelen olayda yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

EROL KÖSE NEDEN DÜŞTÜ, İNTİHAR MI ETTİ?

Sarıyer Maslak Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, 16 katlı bir binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde bulunan kişinin yapımcı Erol Köse olduğunu belirledi ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay yerinde bulunan ve Köse’nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y.’nin ifadesine başvuruldu. Mevlüt Y., Köse ile birlikte yaşadıklarını, onun bir süredir sağlık sorunları bulunduğunu ve yaklaşık üç aydır evden çıkmadığını söyledi. İfadesinde, kısa süreliğine binanın lobisine indiğini, geri döndüğünde arkadaşını yerde gördüğünü belirtti.

EROL KÖSE'NİN NOTUNDA NE YAZIYORDU?

Polis ekiplerinin olay sonrası yaptığı incelemelerde, Erol Köse’nin evinde el yazısıyla yazılmış bir not bulunduğu öğrenildi. Notta, “ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın” ifadelerinin yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Bulunan not, soruşturma dosyasına dahil edilerek detaylı incelemeye alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemlerinin ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağı ve kamuoyuna ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi. Köse’nin ölümüne ilişkin kesin değerlendirme, yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.