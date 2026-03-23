Erol Köse intihar mı etti, öldürüldü mü? SON DAKİKA!

Sarıyer Maslak'ta yer alan Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan düşen ünlü yapımcı Erol Köse, hayatını kaybetti. Peki, Erol Köse intihar mı etti? Detaylar haberimizde.

Sarıyer Maslak'ta yer alan Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan düşen ünlü yapımcı Erol Köse, hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından sosyal medyada ve magazin dünyasında "Erol Köse intihar mı etti?" sorusu gündeme geldi. Yetkililer, Köse'nin intihar mı ettiği yoksa düşerek mi hayatını kaybettiğinin yapılacak detaylı incelemeler sonrasında netleşeceğini bildirdi.

EROL KÖSE İNTİHAR MI ETTİ?

Yetkililer ve olay yerindeki incelemeler, ölüm şekline dair iki temel olasılık üzerinde duruyor. Bunlardan biri, Erol Köse'nin intihar etmiş olabileceği, diğeri ise kazara düşerek yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali. Olayın hemen öncesinde Köse'nin evde çalışan yardımcısını evden göndermesi dikkat çekti. Yardımcısına "Sen evden çık, benim misafirim gelecek" dediği öğrenilen Köse'nin, yardımcının evden çıkmasının ardından 20 dakika içinde hayatını kaybettiği belirtildi.

EROL KÖSE KİMDİR?

21 Eylül 1965 tarihinde Elazığ'da doğan Erol Köse, Türkiye'nin tanınmış yapımcı ve eski şarkıcılarından biridir. Müzik kariyerine "Komedi Dans Üçlüsü" adlı grupla sahne alarak başlayan Köse, albüm çalışmaları ve sahne performansları ile dikkat çekti.

Köse, müzik sektöründe kariyerine Deniz Arcak'ın kendisine albüm teklifi yapmasıyla yapımcı olarak adım attı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim görürken müzik sektörüne yönelen Köse, 2000'li yıllarda Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin popüler sanatçılarıyla projelerde yer aldı. Birçok ünlü sanatçının ekibinde görev alan Köse, yapımcılık kariyerini pekiştirdi.

SİYASET VE ORTAKLIKLAR

Köse'nin çalışma hayatı, Yeşim Salkım aracılığıyla eşi Hakan Uzan ile tanışmasıyla yeni bir boyut kazandı. Uzan ile yaptığı anlaşmayla müzik şirketinin ortağı olan Köse, yüzde 51 pay sahibi olarak Rumeli konserlerini organize etmeye başladı. Bu süreçte tanıştığı Cem Uzan, Köse'ye Genç Parti'den milletvekili adaylığı önerdi; ancak seçimlerde partinin yeterli oy alamaması nedeniyle Köse milletvekili olamadı.

YAŞAMINA YÖN VEREN OLAYLAR

Köse, hayatı boyunca zorlu deneyimlerle de karşılaştı. 2011 yılında iki kez vuruldu; bir kez topuğundan, bir kez de bacağından yaralandı. Bu olayla ilgili olarak "Kimseye boyun eğmem, bu vurulma olayından önce de mafyaya haraç vermediğim için vuruldum" ifadelerini kullandı. İki kez evlenen Köse'nin ilk evliliğinden Dijan Nazlan adında bir kızı bulunuyor.

