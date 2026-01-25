Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen seyirciler, hem yarışmacının ne yanıt vereceğini merakla bekliyor hem de doğru cevaba ulaşmak için araştırma yapıyor. Erkeklerde 200 metre koşu rekorunu 2009'da 19,19 saniyeyle Usain Bolt kırmışken, kadınlarda 1988'de Florence Griffith Joyner'ın kırdığı ve 37 yıldır kırılamayan 200 metre koşu rekoru kaç saniyedir?

Yeni bölümdeki sorular, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmacının tercih edeceği cevabı heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da doğru cevaba ulaşmak için çeşitli kaynaklara başvuruyor. Program, sadece yarışmacılar için değil, izleyiciler için de eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Seyirciler, kendilerini yarışmacı gibi hissederek sorulara yanıt aramaya koyuluyor. Peki, Erkeklerde 200 metre koşu rekorunu 2009'da 19,19 saniyeyle Usain Bolt kırmışken, kadınlarda 1988'de Florence Griffith Joyner'ın kırdığı ve 37 yıldır kırılamayan 200 metre koşu rekoru kaç saniyedir?

ERKEKLERDE 200 METRE KOŞU REKORUNU 2009'DA 19,19 SANİYEYLE USAİN BOLT KIRMIŞKEN, KADINLARDA 1988'DE FLORENCE GRİFFİTH JOYNER'IN KIRDIĞI VE 37 YILDIR KIRILAMAYAN 200 METRE KOŞU REKORU KAÇ SANİYEDİR?

A: 12,34

• B: 15,34

• C: 18,34

• D: 21,34

Cevap : D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, son geçtiği baraj sorusunun ödülünü kazanıyor. Aynı şekilde, yarışmacı istediği an çekilme kararı alırsa, en son doğru cevapladığı sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor.

Bu benzersiz formülüyle Kim Milyoner Olmak İster, hem heyecanı hem de büyük ödülleri sevenler için kaçırılmaz bir deneyim sunuyor!

